Son Dakika: Gedson Fernandes'ten Galatasaray resti! Sözleşmeyi kabul etmeyince...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesti Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...Hava bir anda buz kesti! Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...#Meteoroloji
Bulgaristanda ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı: Türkiyeden oy bekliyorBulgaristan'da ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı: Türkiye'den oy bekliyor#Mustafa Karadayı
Terim çok istiyordu, Belözoğlundan ters köşe rapor Süper Ligin yıldızının tercihi belli olduTerim çok istiyordu, Belözoğlu'ndan ters köşe rapor! Süper Lig'in yıldızının tercihi belli oldu#Galatasaray
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Ev alacaklar dikkat Kredi çekerken olan kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredi çekerken olan kural değişiyor#Müteahhit
Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyorÖnemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Tehlikeli talimat oyunları Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklarTehlikeli talimat oyunları! "Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklar"#MHK
Altın fiyatlarında önemli gelişme ABD verisi bekleniyorAltın fiyatlarında önemli gelişme! ABD verisi bekleniyor#Çeyrek Altın
9 yıllık evlilik tek celsede bitti...9 yıllık evlilik tek celsede bitti... #Sadi Celil Cengiz
Tepeden tırnağa çürümeTepeden tırnağa çürüme#Lütfü Türkkan
İşte ABD’nin F-35 oyunuİşte ABD’nin F-35 oyunu#Hulusi Akar
Yüreklere su serpen haber Bakan Soylu son durumu paylaştıYüreklere su serpen haber! Bakan Soylu son durumu paylaştı#Malatya
Ailesi dışında kimse bilmiyordu... Hurdacıdan çıktıAilesi dışında kimse bilmiyordu... Hurdacıdan çıktı#Attilâ İlhan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Gedson Fernandes'ten Galatasaray resti! Sözleşmeyi kabul etmeyince...

#Galatasaray#Gedson Fernandes#Benfica
Son Dakika: Gedson Fernandesten Galatasaray resti Sözleşmeyi kabul etmeyince...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'ın ısrarla istediği Gedson Fernandes ile Benfica arasındaki ipler kopuyor. Genç futbolcu, yeni sözleşmeyi kabul etmeyince kadro dışı bırakıldı. Bu sezon sadece 3 maçta toplam 47 dakika oynayabildiği Portekiz kulübünden ayrılmayı kafaya koyan Gedson Fernandes, ocak ayında Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesini istiyor. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 8 milyon Euro’luk bir teklif yapacak.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz’de ilginç gelişmeler yaşanıyor... Benfica’nın 2023’te bitecek sözleşmesini uzatmak istediği 22 yaşındaki futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi, kulüp de bunun üzerine kendisini kadro dışı bıraktı.

Portekiz ekibinde bu sezon sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girip toplam 47 dakika sahada kalan genç futbolcu, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini daha önce birkaç kez dile getirmişti.

Gözden Kaçmasın

Serdar Gürlerin Barış Alper Yılmaz paylaşımı olay oldu Hemen sildi...Serdar Gürler'in Barış Alper Yılmaz paylaşımı olay oldu! Hemen sildi...Haberi Görüntüle

SÜREKLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da düzenli oynayacağına inanan Gedson Fernandes, sarı kırmızılıların teklifine sıcak baktığını açıkça ifade etmeye başladı. Sosyal medyadan Galatasaray Kulübü’nün ve futbolcularının yaptığı paylaşımları beğeni yağdırıp yorumlar yapan Portekizli futbolcu, ocak ayında transferinin sonuçlanmasını istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes’in bonservisi için 8 milyon Euro’luk bir teklif yapacak.

PİYASA DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO

Haberin Devamı

Benfica’nın altyapısından yetişip 2018’de A takıma yükselen Gedson Fernandes, kısa sürede Portekiz Milli Takımı’na seçilirken, piyasa değerini de 22 milyon Euro’ya yükseltmişti. Ocak 2020’de iki yıllına Tottenham’a kiralanan genç oyuncu, sözleşmesinin ikinci sezonunda İngiliz kulübünden ayrılmış ve kiralık olarak Galatasaray’a gelmişti. Sarı kırmızılı takımda 17 lig maçında oynayıp 3 asist yapan genç orta saha oyuncusunun şu anki piyasa değeri 12.5 milyon Euro.

13 MAÇIN 10'UNDA KULÜBEDE OTURDU

Bu sezon 13 resmi maçta kadroya giren Gedson Fernandes, bunların 10’unda hiç oynamazken, 3’ünde toplam 47 dakika süre alabildi. Portekizli futbolcu, 4 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Gedson Fernandes#Benfica

BAKMADAN GEÇME!

Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

#Emeklilik