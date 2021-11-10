Son Dakika: Gedson Fernandes'ten Galatasaray resti! Sözleşmeyi kabul etmeyince...

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Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz’de ilginç gelişmeler yaşanıyor... Benfica’nın 2023’te bitecek sözleşmesini uzatmak istediği 22 yaşındaki futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi, kulüp de bunun üzerine kendisini kadro dışı bıraktı.

Portekiz ekibinde bu sezon sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girip toplam 47 dakika sahada kalan genç futbolcu, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini daha önce birkaç kez dile getirmişti.

SÜREKLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da düzenli oynayacağına inanan Gedson Fernandes, sarı kırmızılıların teklifine sıcak baktığını açıkça ifade etmeye başladı. Sosyal medyadan Galatasaray Kulübü’nün ve futbolcularının yaptığı paylaşımları beğeni yağdırıp yorumlar yapan Portekizli futbolcu, ocak ayında transferinin sonuçlanmasını istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes’in bonservisi için 8 milyon Euro’luk bir teklif yapacak.

PİYASA DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO

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Benfica’nın altyapısından yetişip 2018’de A takıma yükselen Gedson Fernandes, kısa sürede Portekiz Milli Takımı’na seçilirken, piyasa değerini de 22 milyon Euro’ya yükseltmişti. Ocak 2020’de iki yıllına Tottenham’a kiralanan genç oyuncu, sözleşmesinin ikinci sezonunda İngiliz kulübünden ayrılmış ve kiralık olarak Galatasaray’a gelmişti. Sarı kırmızılı takımda 17 lig maçında oynayıp 3 asist yapan genç orta saha oyuncusunun şu anki piyasa değeri 12.5 milyon Euro.

13 MAÇIN 10'UNDA KULÜBEDE OTURDU

Bu sezon 13 resmi maçta kadroya giren Gedson Fernandes, bunların 10’unda hiç oynamazken, 3’ünde toplam 47 dakika süre alabildi. Portekizli futbolcu, 4 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.