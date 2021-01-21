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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Falcao transferi için görüşmeler başladı! Galatasaray...

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Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan ve sarı-kırmızılı yönetimin elden çıkartmak için görüşmelerde bulunduğu Radamel Falcao'ya Arjantin kulübü resmen talip oldu.

Galatasaray'da geleceği soru işareti olan Radamel Falcao'ya Arjantin Ligi takımlarından River Plate talip oldu. Ole Gazetesi'nin haberine göre; Radamel Falcao Galatasaray'ı gözden çıkardı. Oyuncu, ailesi için de en uygun kararı vermek istiyor.

River Plate'in, Pratto'yu Feyenoord'a gönderdi ve şu anda bir forvet arayışı içerisinde olduğu aktarılırken Falcao'nun River Plate için önemli bir opsiyon olduğu ifade edildi. Ancak haberde; bu transfer sürecinde Kolombiyalı futbolcunun ekonomik fedakarlıklar yapması gerektiği belirtildi.

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RİVER PLATE'İN ÜÇ ŞARTI

River Plate, Radamel Falcao'yu kadrosuna katabilmesi maaş seviyesinin 2.5 milyon euro civarına inmesini bekliyor. Ayrıca Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Falcao için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği de vurgulanıyor.

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Son Dakika | Falcao transferi için görüşmeler başladı Galatasaray...

 

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