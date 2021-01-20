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GeriFutbol Arda Turan paylaştı, İrfan Can Kahveci beğendi!
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 22:54 | Son Güncelleme:

Arda Turan paylaştı, İrfan Can Kahveci beğendi!

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Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.

Galatasaraylı Arda Turan, 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın bu paylaşımını beğendi.

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Arda Turan, Fatih Terim'le ilgili paylaşımında; "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın bu beğenisi, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca heyecanla karşılandı.

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Terim'den Arda Turan'a övgü sözleri

Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim, oyuncu Arda Turan'ı şu sözlerle övmüştü:

"Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray’ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray’ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır."

Arda Turan paylaştı, İrfan Can Kahveci beğendi

 

Arda Turan paylaştı, İrfan Can Kahveci beğendi

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