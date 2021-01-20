Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi!

Ali Naci Küçük - Spor Arena | Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı! Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

Onyekuru’nun Cuma günü İstanbul’da olması ve takıma katılması bekleniyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...