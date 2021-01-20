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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi!
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 22:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi!

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Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Henry Onyekuru için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı.

Ali Naci Küçük - Spor Arena | Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı! Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

Onyekuru’nun Cuma günü İstanbul’da olması ve takıma katılması bekleniyor.

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Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi

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