Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran olay! Fernando Muslera ve Feghouli...

Galatasaray ile Denizlispor'un karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli'nin performansları dikkat çekti.

7 AY SAHALARA DÖNDÜ AMA...

Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte 7 ay sonra sahalara geri dönüş yaptı.

Tecrübeli file bekçisi, mücadelenin 34. dakikasında Sağal'ın ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Recep'in vuruşunda gole izin vermedi.

Muslera'nın skor 2-0 iken yaptığı bu kurtarış, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İŞTE MUSLERA İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR









SOFIANE FEGHOULİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve 5 maç sonra sahalara geri dönebilen Feghouli'nin performansı da sosyal medyada olay oldu.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Emre Akbaba'nın attığı golle atağın başlangıcında yer alan Feghouli, 17. dakikada da farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Feghouli'nin yokluğunda alınan iki mağlubiyete atıfta bulunarak yıldız futbolcunun geri dönüşüyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.





GOLDEN SONRA MUSLERA İLE...

Galatasaraylı futbolcular, atılan gollerin ardından 7 ay sonra sahalara dönen Fernando Muslera'ya sarılarak gol sevinçlerini paylaştılar.

ARDA'DAN MUSLERA'YA KAPTANLIK JESTİ

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti.

Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı.

Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubendi tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi

SANTRFORDA BABEL TERCİHİ

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı.

Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.