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Son dakika: Eyüpspor, Kazımcan Karataş transferinde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti...

#Transfer#Eyüpspor#Kazımcan Karataş
Son dakika: Eyüpspor, Kazımcan Karataş transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti...
Burak Akın

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor; Galatasaray, Beşiktaş ve Konyaspor'un da istediği Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı. Futbola Altay'da başlayan ve bu sezon büyük çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol bek oyuncusu, İstanbul ekibiyle 5 yıllık mukaveleye imza attı.

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Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'da transferin gözde isimlerinden 19 yaşındaki Kazımcan Karataş, İstanbul ekibi Eyüpspor ile anlaştı.

Ege temsilcisinin altyapısından yetişen genç sol bek için Galatasaray ve Beşiktaş da teklifte bulunurken mutlu sona ulaşan ekip Eyüpspor oldu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'ı 5 yıllığına kadrosuna katarak büyük bir transfer başarısına imza attı.

Bu sabah saatlerinde Kazımcan'ı tesislere getiren Eyüpspor, yapılan görüşmenin ardından el sıkışıp sözleşme imzaladı.

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BEŞİKTAŞ VE G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

Altay formasıyla Süper Ligde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan Karataş için Belçika ekibi Westerlo, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, İzmir temsilcisine resmi teklifte bulunmuştu.

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Görüşmelerde sonuç çıkmayınca Galatasaray devreye girmişti.

Kazımcan, geçen sezon Süper Ligde 22 maçta görev alıp, 1 asist yaptı.

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FUTBOLA ALTAY'DA BAŞLADI

16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başladı.

Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapıya geçen ve siyah-beyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarında forma giyen, U17 ve U19 Milli Takımı’nın değişmez oyuncusu olan Kazımcan Karataş, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta Manchester United Scoutu Kristo Klibardi tarafından izlenmişti.

MUSTAFA DENİZLİ ŞANS VERDİ

17 yaşında A takım kadrosunda şans bulan ve siyah beyazlı formayı giymeye başlayan Kazımcan, kendisinden beklenen çıkışı 2021-22 sezonunda yaptı. Mustafa Denizli'nin sol bekte şans verdiği ve devam eden süreçte bu mevkide vazgeçilmez oldu.

Ümit Milli Takım forması giyen Kazımcan, sol bekte ve kanatlarda oynayabiliyor.

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#Transfer#Eyüpspor#Kazımcan Karataş

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