Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz çıktı

#Fenerbahçe#Abdülkerim Bardakcı#Transfer
Fenerbahçenin Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz çıktı

Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ile anlaştı ancak oyuncuyla maaş konusunda talepler birbirini karşılamadı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Konyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakcı transferinde olumsuz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre, Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde pürüz çıktı. Transfer için Konyaspor ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Bardakcı'nın maaş taleplerini ise karşılamadı.

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY DEVREYE GİRDİ

Sarı lacivertlilerle Abdülkerim Bardakcı'nın anlaşmaması üzerine Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği öğrenildi. 

KONYASPOR'A VEDA ETMİŞTİ

Abdülkerim Bardakcı, sarı lacivertliler ile yapılan görüşmeden sonra Konya Yeni Haber Spor Müdürü Yılmaz Çelik'e yaptığı açıklamada, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" sözleriyle Konyaspor'a veda etmişti.

Haberin Devamı

ABDÜLKERİM'İN KARİYERİ

27 yaşındaki savunmacı, daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giydi.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 34 maça çıkan Abdülkerim, 5 gol atıp 4 de asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Abdülkerim Bardakcı#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez