Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz çıktı

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Fenerbahçe'nin Konyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakcı transferinde olumsuz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre, Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde pürüz çıktı. Transfer için Konyaspor ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Bardakcı'nın maaş taleplerini ise karşılamadı.

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY DEVREYE GİRDİ

Sarı lacivertlilerle Abdülkerim Bardakcı'nın anlaşmaması üzerine Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği öğrenildi.

KONYASPOR'A VEDA ETMİŞTİ

Abdülkerim Bardakcı, sarı lacivertliler ile yapılan görüşmeden sonra Konya Yeni Haber Spor Müdürü Yılmaz Çelik'e yaptığı açıklamada, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" sözleriyle Konyaspor'a veda etmişti.

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ABDÜLKERİM'İN KARİYERİ

27 yaşındaki savunmacı, daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giydi.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 34 maça çıkan Abdülkerim, 5 gol atıp 4 de asist yaptı.