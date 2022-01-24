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Son Dakika: Eski Fenerbahçeli Kemal Ademi'den şoke eden iddia! 'Kadroyu onlar kuruyorlar'

#Kemal Ademi#Fenerbahçe#Khimki
Son Dakika: Eski Fenerbahçeli Kemal Ademiden şoke eden iddia Kadroyu onlar kuruyorlar

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Khimki'ye transfer olan Kemal Ademi, Rus basınına verdiği röportajda çok konuşulacak ifadeler kullandı. İsviçreli forvet yaptığı konuşmada, Türkiye'de bazı takımların ilk 11'inin menajerler tarafından belirlendiğini öne sürdü.

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Fenerbahçe'nin eski forveti Kemal Ademi, Türk futbolu ve Fenerbahçe kariyerine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Kosovalı forvet, Rusya'nın Khimki takımına bonservisiyle transfer olmuştu. RIA Novosti'ye geniş kapsamlı bir röportaj veren 26 yaşındaki futbolcu, menajerlerin Türk futboluna büyük etki ettiğini öne sürdü.

Kemal Ademi, Türkiye'de birçok takımda kadroları menajerlerin kurduğunu öne sürerken, Fenerbahçe'den geçen sezon başında aldığı teklifin ekonomik olarak çok iyi olduğunu ifade etti.

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İşte Ademi'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Kendimi övmeyi asla sevmem. İlk yarıda 12 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptım. İkinci yarıda daha fazla gol atıp takıma daha fazla katkı sağlayacağıma eminim. Khimki'nin Rusya Premier Ligi'nde kalacağını düşünüyorum. İyi bir takımımız var, küme düşmeyi önleyebiliriz.

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Rusya Premier Ligi'ndeki yüksek seviye beni şaşırttı. Gelmeden önce televizyonda bazı Rus takımlarının maçlarını izlemiştim. Ligde çok iyi oyuncular var, tempo iyi seviyede. Bunu beklemiyordum. Krasnodar, CSKA ve Rubin Kazan'a karşı oynamak zordu. Stoperlerini not edeceğim. Ligde çok kaliteli isimler var.

Son Dakika: Eski Fenerbahçeli Kemal Ademiden şoke eden iddia Kadroyu onlar kuruyorlar

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ EKONOMİK OLARAK ÇOK İYİYDİ" 

Basel'de teknik direktör değişti. Yeni hocayla ortak bir dil bulamadık. Ayrılmam gerektiğini anladım. Almanya'dan sadece bir teklif vardı ancak Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu belirtmemde fayda var. Finansal olarak çok iyi bir teklif aldım, bunu saklamayacağım. Yine de geleceğimi düşünmem gerekiyordu. Her açıdan özel bir deneyimdi. Mesut Özil ve Luis Gustavo gibi isimlerle oynadığım için mutluyum. Fenerbahçe'de de teknik direktör değişti. Türkiye'de birçok şey futbolun etrafında döner.

"TÜRKİYE'DE KADROLARI MENAJERLER KURUYOR"

Türkiye'de menajerlik oyunları vardır. Birçok kulübün yöneticileri ile yakından iletişim kuruyorlar ve kadroda kimin oynayacağını bile söylüyorlar. Kadroyu onlar kuruyor diyebilirim. Bir futbolcu iyi oynamıyorsa, ilk dakikalarda bile oyundan alınabilir. Enner Valencia ile sağlıklı bir rekabetim vardı ancak çok fazla süre alamadım. 4 aylığına kiralık olarak gittim ancak iyi bir dönemde değildim. Döndüğümde her şey daha iyi oldu ancak Türkiye'den ayrılmak istediğimi fark ettim.

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#Kemal Ademi#Fenerbahçe#Khimki

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