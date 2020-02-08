Son Dakika | Ersun Yanal: "Eşitlik ve adalet istiyoruz"

Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Futbolun içinde kalmak ve futbol konuşmak için çaba harcıyoruz. Çok iyi oynamadık, zaman zaman etkili olduk ama futbolun dışında şeyler de var. Hakem hata yapabilir ve biz onlarla ilgili konuşmuyoruz. Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz.

Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Kimden öğreneceğiz? Kaybedebilirdik, futbol bu ama eşitlik yoksa nasıl olacak. Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz! Sonunu nasıl getireceksiniz?

Eşitlik ve adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz! Eşitlik ve adaleti sağlayamıyorlarsa, sağlayacak olanlar gelsin.

Kesinlikle ve kesinlikle; hakemlerin bilinçaltında baskı altına alındığının ve Fenerbahçe'nin sistemin dışına doğru götürüldüğünün farkındayım. Hiç tartışmasız!

Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. F.Bahçe her şeyin üstesinden gelir. Ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın





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