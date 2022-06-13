Son dakika: Erling Haaland Manchester City'ye imzayı attı! Transfer videosu çok konuşuldu! 22 yıl sonra 'baba' detayı...

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Erling Haaland'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

21 yaşındaki Norveçli golcünün 5 yıllık sözleşmesi 1 Temmuz'dan itibaren geçerlilik kazanacak ve 2027'ye kadar sürecek.

HAALAND'DAN İLK AÇIKLAMA: BABAM İÇİN CITY'Yİ SEÇTİM

İmza sonrası Manchester City resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Haaland; "Her şeyden önce babam nedeniyle City'i seçtim. İngiltere'de doğdum. Hayatım boyunca City taraftarıydım. Kulüp hakkında çok şey biliyordum. İki şey ön plana çıktı; burada evimde hissetmem ve en iyi oyunumu burada sergileyebilecek olmam. Bugün ben ve ailem için gurur verici bir gün. City'yi her zaman takip ettim ve son yıllarda yapılan işleri çok beğeniyorum. Takımın oyununa hayran kalmamak elde değil. Çok fazla gol pozisyonu üretebiliyorlar ki bu benim gibi bir futbolcu için harika. Takımda dünya çapında birçok oyuncu var ve başımızda tarihin en iyilerinden Guardiola var. Doğru yerde olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. City formasıyla goller atmak, kupalar kazanmak ve bir futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Bunları yapabileceğime dair kendime güvenim tam. Sezon başlangıcını iple çekiyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

Her şeyden önce babam nedeniyle City'i seçtim. İngiltere'de doğdum. Hayatım boyunca City taraftarıydım. Kulüp hakkında çok şey biliyordum. İki şey ön plana çıktı; burada evimde hissetmem ve en iyi oyunumu burada sergileyebilecek olmam. Erling Haaland

BEGIRISTAN: "UZUN ZAMANDIR TAKİP EDİYORDUK"

Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristan ise Haaland ile ilgili şunları söyledi:

"Büyük bir yetenek... Son yıllarda Avrupa'nın en iyi forvetlerinden birini takımımıza dahil ettik. Dortmund formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gol istatistiği inanılmaz seviyede. En üst seviyede oynayabilmek için kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kadromuza ve sistemimize tam anlamıyla uyacak bir forveti transfer ettiğimizi söyleyebilirim. Onu yıllardır tanıyoruz ama henüz 21 yaşında. Guardiola ile çalışarak daha da iyi olacağına eminiz."

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ: 60 MİLYON EURO

Manchester City, Erling Haaland'ı Borussia Dortmund ile sözleşmesinde bu yaza özel 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini tek seferde ödeyerek kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

PREMIER LİG'İN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU OLACAK

Manchester City'de 5 yıllık sözleşmeye imza atan Haaland'ın maaşı resmi olarak açıklanmadı ancak daha önce İngiliz basınında çıkan haberlerde yıllık 27 milyon pound kazanacağı ve ligin en fazla kazanan oyuncusu olacağı iddia edilmişti.

PREMIER LİG'İN EN FAZLA KAZANAN 6 FUTBOLCUSU (YILLIK)

ERLING HALAND: 27 MİLYON £

CRISTIANO RONALDO: 26.4 MİLYON £

KEVIN DE BRUYNE: 20.8 MİLYON £

DAVID DE GEA: 19.5 MİLYON £

JADON SANCHO: 18.2 MİLYON £

RAPHAEL VARANE: 17.68 MİLYON £

BABASIYLA AYNI TARİHTE İMZALADI

Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland 2000-2003 yılları arasında Manchester City forması giymişti. Manchester City, Erling Haaland'a da babasına olduğu gibi 13 Haziran tarihinde imza attırarak baba Haaland'ı da onurlandırdı.

Haberin Devamı

TRANSFER VİDEOSU DÜNYADA VİRAL OLDU

Manchester City'nin Erling Haaland için hazırladığı transfer videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Babası Manchester City'de forma giyerken dünyaya gelen Erling Haaland'ın küçüklüğüne ait, Manchester City formalı bir fotoğrafı transfer döneminde sıklıkla gündeme geliyordu. Manchester City, transferi duyurduğu videoda o fotoğraftaki ortamın hemen hemen aynısını hazırlayıp Haaland'ı aynı şekilde koltuğa oturttu.

City'nin hazırladığı transfer videosu sosyal mecralarda çok sayıda etkileşim aldı.

ERLING HAALAND GALATASARAY'IN KAPISINDAN NASIL DÖNDÜ?

Erling Haaland, Galatasaray'a transfer olabilirdi ancak ekonomik şartlar bu transferin gerçekleşmesine izin vermedi. Genç golcü Molde’de oynadığı dönemde transfer girişiminde bulunan Galatasaray, kulübün istediği 3 milyon Euro'yu taksitle ödeme konusunda ısrarcı oldu. Ancak Molde parayı peşin isteyince bu transfer gerçekleşmedi. Norveç kulübü daha sonra oyuncuyu 5 milyon euro'ya Salzburg'a sattı.

Haberin Devamı

FATİH TERİM'DEN HAALAND SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erling Haaland ile daha önce ilgilendiklerini açıklarken Norveçli golcü ile ilgili yaşanan süreci şu sözlerle anlatmıştı.

Haaland, Linnes ile aynı şehirden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Anlaşma noktasına geldik. Maalesef Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin. Şimdi değeri 150 milyon Euro. Fatih Terim

NECATİ ATEŞ: UÇUYOR BU ÇOCUK

Bir dönem sarı kırmızılıların scout ekibinde bulunan Mustafa Demirtaş, 2018 yılında Galatasaray'ın 20 yaşındaki Norveçli futbolcuyu izlemeye aldığını dile getirmişti.