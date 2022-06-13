Son Dakika: Jorge Jesus haklı çıktı! Darwin Nunez rekor bedelle resmen Liverpool'da...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Benfica forması giyen Darwin Nunez'i kadrosuna kattı.

Portekiz temsilcisinden yapılan resmi açıklamada, Darwin Nunez'in 75 milyon euro bonservis + 25 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a transfer olduğunu bildirildi.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN PAHALISI

22 yaşındaki futbolcu Liverpool tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. 2017/18 sezonunun devre arasında Southampton'tan 75 milyon Euro karşılığında transfer edilen Virgil Van Dijk, kulüp rekorunu kırmıştı.

BU SEZON GOL KRALI OLDU

Bu sezon Benfica formasıyla 41 maçta görev yapan Nunez, 34 gol ve 4 asist kaydetti. Bu gollerin 26''sını ligde kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

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JURGEN KLOPP NE DEMİŞTİ?

Fiziksel olarak çok güçlü, hızlı ve bitiriciliği çok iyi. Gol pozisyonlarının hepsinde sakin kalabiliyor. Eğer sağlıklı kalabilirse çok büyük bir kariyer onu bekliyor. Jurgen Klopp

JORGE JESUS KEŞFETMİŞTİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Benfica'da görev aldığı dönemde Darwin Nunez'i transfer ettirmişti. 2021'de Benfica'da iken İspanya'nın Almeria takımından 24 milyon Euro'ya transfer ettiği Darwin Nunez, bugün Liverpool tarihinin en pahalı imzası oldu.

ZAMAN HAKLI ÇIKARDI

O dönem Uruguaylı oyuncuya yüksek bir bedel ödendiği için eleştirilen Portekizli çalıştırıcı, "Darwin Nunez'i 24 milyon Euro'ya aldık. Hızı, iyi bitiriciliği, doğru karar vermesi... Kulübün en pahalı transferi oldu. Göreceksiniz, tarihe geçecek rekor bir bonservis bedeliyle satılacak." demişti.

JORGE JESUS'UN İZLERİ DURUYOR

Jesus'un Sporting’deki öğrencisi Bruno Fernandes, 68 milyon euroya Manchester United’a, Benfica’daki bir diğer öğrencisi Ruben Dias da 63 milyon euroya Manchester City’ye satılmıştı. Portekiz Ligi tarihinin en pahalı 5 satışından 3’ünde Jorge Jesus’un imzası bulunuyor.