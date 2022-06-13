Fatih Karagümrük teknik direktörü Pirlo, Milli Takım kampını ziyaret etti! Merih Demiral'dan mesaj...

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VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olan Andrea Pirlo'ya ilk mesaj eski öğrencisi Merih Demiral'dan geldi.

Fatih Karagümrük'e imza attıktan sonra Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında oynanan Turkcell Kadınlar Süper Ligi final maçını izlemek için İzmir'e giden Pirlo, A Milli Takımımızın kamp yaptığı oteli ziyaret etti.

Geride kalan sezonu Atalanta'da geçiren Merih Demiral ve İtalya Serie A'nın yıldızlarından olan Hakan Çalhanoğlu ile fotoğraf çektiren Pirlo, oyuncularımıza başarı dileyip kamptan ayrıldı.

Bu ziyaret sonrası Pirlo ile otel ziyaretinden ve Juventus döneminden birer fotoğraf paylaşan Merih; "Yeni görevinde başarılar hocam" sözünü kullandı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde şampiyon ALG Spor

2021-2022 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen ALG Spor, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Finalin 2. dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Wulfz Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor maçı 2-1 galip kapatarak şampiyonluğu kazandı.

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen törende şampiyon ALG Spor, finalist Wulfz Fatih Karagümrük ile hakemler Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Mürvet Yavuztürk, Neslihan Muratdağı'ya kupa, madalya ve plaketlerini Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Servet Yardımcı, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası verdi.