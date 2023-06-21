Son Dakika: Edin Dzeko, Türkiye'ye geliyor! Anlaşma tamam, Fenerbahçe'den haber bekleyecek

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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu ulaştı.

Süper Lig'de özlenen şampiyonluğa artık gelecek sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı alır almaz transfere damgasını vuracağının sinyallerini hemen vermişti

İlk olarak Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i açıklayan Sarı-Lacivertliler, yeni yıldızlar için ayağını gazdan çekmedi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Enner Valencia'nın ayrılmasının ardından forvet pozisyonuna dünyaca ünlü Edin Dzeko'yu düşünen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirmişti.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DEN HABER BEKLEYECEK

Haberde; Dzeko'nun bugün Türkiye'de olacağı belirtidi. Ayrıca ailesiyle birlikte Marmaris'te tatil yapacak golcü oyuncunun, Fenerbahçe'den resmi imzaların atılması için haber bekleyeceği bilgisi verildi.

ALACAĞI MAAŞ

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Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

HİÇ SAKATLANMADI

Edin Dzeko, geçen sezon 52 maçta forma giyip 14 gol ve 5 asistle oynadı. 2021/22'de 49 maç 17 gol 10 asist, 2020/21'de 38 maç 13 gol 5 asist, 2019/20'de 43 maç 19 gol 14 asist, 2018/19'da 40 maç 14 gol 10 asist yaptı.

Geçen sezon hiç sakatlanmayan Edin Dzeko, son olarak 2021/22 sezonunda koronavirüse yakalandığı için 8 gün sahalardan uzak kaldı.