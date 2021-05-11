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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 08:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor!

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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi.. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer listesinde yer alan, ara transferde ise Sarı-Lacivertli renklere bağlanmasına ramak kalan Dorukhan Toköz'ün transferi bir türlü gerçekleşmemişti.

Emre Belözoğlu'nun takımında görmek için büyük çaba harcadığı Dorukhan'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesi, Sarı-Lacivertliler'in elini kolaylaştırıyor. Başarılı oyuncunun kulübü Beşiktaş'la yapacağı son görüşme sonrası Sarı-Lacivertli kulüp devreye girecek ve transferi sonlandırmak için son teklifini yapacak. (Fanatik)

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Son Dakika: Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçeye gidiyor

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