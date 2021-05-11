Son Dakika: Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor!

Emre Belözoğlu'nun takımında görmek için büyük çaba harcadığı Dorukhan'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesi, Sarı-Lacivertliler'in elini kolaylaştırıyor. Başarılı oyuncunun kulübü Beşiktaş'la yapacağı son görüşme sonrası Sarı-Lacivertli kulüp devreye girecek ve transferi sonlandırmak için son teklifini yapacak. (Fanatik)

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