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Son dakika | Diego Godin'in sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe...
İtalyan devi Inter, geçen sezon bedelsiz olarak Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü stoper Diego Godin'in sözleşmesini feshetti.
Uruguaylı savunmacı için Fenerbahçe, Cagliari ve Rennes'in adı geçiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Lemos ve Tisserand transferlerinin ardından kadro derinliği için bir tecrübeli stoper daha düşünen Sarı Lacivertliler'in rakipleri ise İtalya'nın Cagliari ve Fransa'nın Rennes takımları.
Uruguaylı stoper geçen sene 36 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.
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