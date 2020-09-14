Son dakika | Diego Godin'in sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe...

Uruguaylı savunmacı için Fenerbahçe, Cagliari ve Rennes'in adı geçiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Lemos ve Tisserand transferlerinin ardından kadro derinliği için bir tecrübeli stoper daha düşünen Sarı Lacivertliler'in rakipleri ise İtalya'nın Cagliari ve Fransa'nın Rennes takımları.

Uruguaylı stoper geçen sene 36 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.