Son dakika: Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Thomas Tuchel'in Galatasaray gerçeği! Ünal Aysal...

Spor Arena Detay - Şampiyonlar Ligi'nin Portekiz'in Porto şehrinde oynanan finalinde Chelsea, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez kupaya uzandı. Chelsea'nin 9 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi başarısında Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'in payı büyük.

4 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

47 yaşındaki Thomas Tuchel, sezona Şampiyonlar Ligi zaferi hedefleyen Fransız devi Paris Saint-Germain'de başladı. PSG, Tuchel ile yollarını ayırdığında tarih 29 Aralık 2020 idi. O dönem Chelsea'nin başında efsanesi Frank Lampard vardı. Sezon öncesi büyük paralara transferler yapan Chelsea, beklendiği gibi gitmiyordu. Tuchel, 26 Ocak'ta takımın başına geçti. O gün Chelsea Premier Lig'de 9. sıradaydı.

CHELSEA'NİN BÜYÜK YÜKSELİŞİ

Tuchel, Chelsea'nin başında dünkü final dahil 30 maça çıkmış oldu. 19 galibiyet alan Maviler, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlikle sezonu tamamladı. Tuchel, 9 sırada devraldığı takımı ligde 4. sırada tamamlayıp finalden önce Şampiyonlar Ligi potasına sokmayı başardı.

Finalde ise Manchester City'yi yenen Chelsea Kupa 1'i tarihinde ikinci kez müzesine götürdü.

BÜYÜK TEKNİK ADAMLARI DİZE GETİRDİ

Thomas Tuchel, 30 maçlık periyotta Şampiyonlar Ligi'nde kritik eşleşmeleri geride bıraktı. 4 aylık priyotta Pep Guardiola ile 3, Zinedine Zidane ve Diego Simeone ile ikişer kez karşılaşan Tuchel, Klopp, Mourinho ve Ancelotti ile de rakip oldu ve hiç kaybetmedi. 9 galibiyet alıp kalesinde yalnızca iki gol gördü.

Tuchel, vatandaşı Jürgen Klopp'un ardından Pep Guardiola'yı art arda üç resmi maçta mağlup eden ikinci teknik direktör oldu.

Manchester City 0-1 Chelsea (FA Cup)

Manchester City 1-2 Chelsea (Premier Lig)

Manchester City 0-1 Chelsea (Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ALMAN HEGEMONYASI

Thomas Tuchel'in Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ne uzanmasının ardından son üç yılda Kupa 1'i kazanan teknik direktörlerin hepsi Alman oldu. Bu daha önce bir kez daha yaşanmıştı. 1980-82 yılları arasında o dönemki ismi Şampiyon Kulüpler Kupası olan turnuvada İngiliz teknik direktörler Brian Clough, Bob Paisley, Tony Barton bunu başaran ilk üçlü olmuştu.

THOMAS TUCHEL'İN GALATASARAY GERÇEĞİ

Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel, Galatasaray ile anlaşmanın kıyısından dönmüştü. 2013/14 sezonunun bitimiyle Roberto Mancini ile yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Ünal Aysal ve Florya'da futbolun başına geçen Erdal Keser, Alman ekolünden bir ismi göreve getirmek için fikir birliğine varmıştı.

YILLIK 2,5 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ

Bülent Tulun aracılığıyla Tuchel ile görüşen Galatasaray, oldukça büyük yol kaydetmiş ve anlaşma sağlanmıştı. O dönem Alman ekibi Mainz'dan yeni ayrılan Tuchel, Galatasaray'ın yeniden yapılanma projesine sıcak bakmış ve anlaşmıştı. Tuchel'in yıllık maaşı 2,5 milyon Euro olacaktı.

TUCHEL'DEN ÜNAL AYSAL'A TELEFON...

Galatasaray, Tuchel'i yeni teknik direktörü olarak duyurmaya hazırlanırken Alman hoca, başkan Ünal Aysal'ı arar ve Galatasaray'a gelemeyeceğini söyler. O dönem çıkan haberlerde Tuchel'in Aysal'a 'Tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Mainz'dan da bu sebeple ayrıldım. Bir süre takım çalıştırmayacağım. Eğer gelecek yıl yine teklif yaparsanız tekrar görüşebiliriz' dediği yönünde bilgiler yer alıyor.

Ünal Aysal da yaptığı bir açıklamada; "Thomas Tuchel, Galatasaray'ı çalıştırmaktan onur duyacağını ancak 1 yıl dinlenmek istediğini söyledi. Gelecek yıl teklif alırsa seve seve geleceğini ifade etti." demişti.

BİR YIL DİNLENDİ VE DORTMUND'UN BAŞINA GEÇTİ

Thomas Tuıchel, Ünal Aysal'a dediği 2014/15 sezonunu dinlenerek geçirdi ve 2015/16 sezonunun başında Borussia Dortmund'un başına geçerek kariyerini ivmelendirmeye başladı.

GALATASARAY PRANDELLI İLE ANLAŞTI

Galatasaray ise Alman veya Hollanda ekolü derken İtalyan teknik adam Cesare Prandelli ile el sıkıştı. Sezon içerisinde Prandelli'nin görevine son verilecek, takımın başına geçecek olan Hamza Hamzaoğlu ile 3 kupa kazanılacaktı.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...