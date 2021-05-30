Chelsea - Manchester City maçından sonra N'Golo Kante'nin yok artık dedirten hayat hikayesi akıllara geldi! Çöp toplayıcılıktan Şampiyonlar Ligi'nde zirveye...
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea'de, Manchester Cityli futbolculara göz açtırmayan, enerjisi ve hamleleriyle maçın adamı olan N'Golo Kante'nin yaşam hikayesi yürek burktu.
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Manchester City ile Chelsea'nin Dragao Stadı'ndaki karşılaşmasında maçın en kritik adamı Kante olurken takımının kupayı kazanmasında en büyük pay sahibi kuşkusuz Fransız orta saha oyuncusu oldu.
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ENERJİSİ TÜKENMEDİ
Müsabaka boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Chelsea orta sahasını ayakta tutan, Manchester Cityli oyuncuları hataya zorlayan Kante, dev maçın adamı oldu.
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Chelsea formasıyla ligde 2 sezon Premier Lig şampiyonluğu yaşayan, Avrupa Ligi kupasını kaldıran Kante, Fransa Milli Takımı ile de Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
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ZOR BİR ÇOCUKLUK...
İngiliz ekibiyle Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma başarısı da gösteren 30 yaşındaki futbolcunun yaşam hikayesi ise tam bir dram...
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Fransa Ligue 1'deki performansıyla Preimer Lig'in yolunu tutan ve başarıdan başarıya koşan Kante'nin bugünlere gelmesi hiç kolay olmamış.
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1991 yılında Paris'te dünyaya gelen 30 yaşındaki futbolcu, Mali'den ayrılan ailesiyle birlikte Rueil Malmaison'da büyüyor.
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AİLESİ İÇİN ÇABALIYOR
Kante'nin büyüdüğü yer, küçük ve kalabalık olması nedeniyle "bayağı" görülen işler için uygun yer olarak görülürken çocukluğundan itibaren ailesinin geçimi için babasına yardım ediyor.
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BABASINI 11 YAŞINDA KAYBEDİYOR
Çocukluk yıllarını çöp toplayıcısı olan babasına yardım ederek geçiren Kante'nin hayatı, 11 yaşındayken babasını kaybetmesiyle daha da zorlaşıyor.
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Kilometrelerce yürüyerek Paris sokaklarını temizleyen Kante, zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından futboldaki yeteneği sayesinde dev kulüplerde forma giyip başarıdan başarıya koşarken mütevazı kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanıyor.
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Yeşil sahadaki centilmen tavrı, sakin ve alçak gönüllü kişiliğiyle kendine hayran bırakan Kante, ailesine de düşkünlüğüyle biliniyor.
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Dünya Kupası, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Kante, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayarak birçok futbolcunun imreneceği bir kariyere sahip.