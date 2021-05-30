Şampiyonlar Ligi'nde Alman hoca hegemonyası! Pep Guardiola çok çekti...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunu Manchester City'yi yenerek şampiyon tamamlayan Chelsea'de Teknik Direktör Thomas Tuchel ilk Avrupa kupasını kazandı.

Tarihinde üçüncü kez final oynayan Chelsea, 2012 yılındaki zaferinin ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başarırken Şampiyonlar Ligi'ne Alman hocalar damgasını vurdu.

Devler Ligi'nde son üç senede mutlu sona ulaşan takımlar Liverpool, Bayern Münih ve Chelsea olurken hepsini teknik direktörünün Alman hocalar olması dikkat çekti.

2018-19 sezonunda Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool mutlu sona ulaşırken 2019-20 sezonunda Hans-Dieter Flick'in başında olduğu Bayern kupaya uzandı ve son olarak da Thomas Tuchel'in Chelsea'si şampiyon oldu.

Pep Guardiola Almanlardan çok çekti

Öte yandan Thomas Tuchel, vatandaşı Jürgen Klopp’un ardından Pep Guardiola’yı üst üste üç resmi maçta mağlup eden ikinci teknik adam oldu.

Manchester City’nin başında ilk kez bir kupa finali kaybeden Pep Guardiola, kariyerinde ise 2010/11 İspanya Kral Kupası’nın ardından ikinci final yenilgisini aldı.