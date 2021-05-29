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Spor Arena
Haber Giriş: 29.05.2021 - 21:09 | Son Güncelleme:

Son dakika! Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

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Son dakika! Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşı karşıya geldi. Manchester City ile Chelsea'nin Portekiz'in Dragao Stadı'ndaki kapışmasında kazanan, 1-0'lık skorla Chelsea oldu ve mavi-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük kupasını 2. kez müzesine götürdü.

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  • Manchester City - Chelsea maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester City - Chelsea maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester City - Chelsea maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester City - Chelsea maçından öne çıkan fotoğraflar
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 Manchester City ile Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.

İstanbul'dan alınarak Portekiz'in Dragao Stadı'na verilen dev finalde kazanan, 1-0'lık skorla Chelsea oldu ve mavi-beyazlı takım şampiyon oldu.

Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren gol, 42. dakikada Alman yıldız Kai Havertz'ten geldi.

Son dakika Manchester Cityyi 1-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

9 YIL SONRA YENİDEN

Tarihinde daha önce 2 kez final oynayan ve 2012 yılında kupayı müzesine götüren Chelsea, 9 yıl sonra bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Devre arasında Chelsea'nin başına geçen ve geçtiğimiz sezon PSG ile kupayı finalde kaybeden Alman teknik adam Thomas Tuchel, bu kez mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ni kariyerinde ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

Son dakika Manchester Cityyi 1-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

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