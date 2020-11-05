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Son dakika | Büyükçekmece Basketbol'da koronavirüs vakası! 1 oyuncu...
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın rutin taramaları dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncumuza yapılan Kovid-19 PCR testi sonucunda pozitif sonuca rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Oyuncuda klinik şikayet gözlemlenmediği ve izolasyona alındığı belirtildi.
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