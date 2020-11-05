MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon dakika | Büyükçekmece Basketbol'da koronavirüs vakası! 1 oyuncu...
GeriBasketbol Son dakika | Büyükçekmece Basketbol'da koronavirüs vakası! 1 oyuncu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Son dakika | Büyükçekmece Basketbol'da koronavirüs vakası! 1 oyuncu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Büyükçekmece Basketbol'da koronavirüs vakası! 1 oyuncu...
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın rutin taramaları dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncumuza yapılan Kovid-19 PCR testi sonucunda pozitif sonuca rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Pınar Karşıyaka’da koronavirüs kabusu Birçok isimde...
Pınar Karşıyaka’da koronavirüs kabusu! Birçok isimde...

Oyuncuda klinik şikayet gözlemlenmediği ve izolasyona alındığı belirtildi.

 

Son dakika | Büyükçekmece Basketbolda koronavirüs vakası 1 oyuncu...

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle