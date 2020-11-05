Pınar Karşıyaka’da koronavirüs kabusu! Birçok isimde...

Takımda geçen hafta FIBA Şampiyonlar Ligi’nde İspanya’da Bilbao Basket deplasmanında oynanan maç sonrası Raymar Morgan’ın koronavirüs testi pozitif çıkarken bu hafta başında birçok isme daha gelişen hastalık semptomları sonrası test uygulandı.

Bazı oyuncuların testlerinin pozitif çıktığı, net pozitif vaka sayısı belli olduktan sonra Basketbol Federasyonu’nun cumartesi günü oynanması gereken Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçıyla ilgili karar vereceği öğrenildi.

TBF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan protokole göre bir takımda 6 oyuncudan fazla koronavirüs vakası görülürse o takımın maçı erteleniyor.

Daha önce Türkiye Basketbol Ligi’ndeki bazı maçlar takımlardaki vakalar nedeniyle ertelenmişti.

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