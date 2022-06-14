Son dakika: Burak Yılmaz'a sürpriz talip! Acun Ilıcalı'yı reddettikten sonra...

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Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Lille'den ayrılan, Milli Takım kariyerini noktalayan Burak Yılmaz'a sürpriz bir talip var.

Geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönmeyeceğini, Süper Lig'de oynamak istemediğini ve hedefinin Avrupa'da devam etmek olduğunu söylemişti.

"ACUN ILICALI İLE HULL CITY İÇİN GÖRÜŞTÜM AMA..."

Az Önce Konuştum isimli programda; "Beşiktaş ve Galatasaray'la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun Ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun Ağabey de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım' dedi. Hull City olmayacak ama Avrupa'da kalmak istiyorum." diyen Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ilgili ise; "Çok net söyleyeceğim, Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok." ifadelerini kullanmıştı.

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FIORENTINA SONRASI FORTUNA SITTARD SÜRPRİZİ

36 yaşındaki Kral için İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın istekli olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Son haber ise Hollanda'dan geldi. Voetbal International'ın haberine göre Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Işıtan Gün'ün sahibi olduğu, Burak Yılmaz'ın yakın arkadaşı ve menajeri Ogan Tarhan'ın da organik bağının bulunduğu Fortuna Sittard'ın deneyimli golcüye teklif yapacağı belirtildi.

Geçen sezon Lille formasıyla toplam 40 maça çıkan Kral, 7 gol atıp 5 asist yaptı. Tecrübeli golcü iki sezonluk Lille macerasında ise toplam 73 maça çıkıp 25 gol ve 10 asist üretti, lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi yaşadı.