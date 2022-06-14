Son dakika: Fenerbahçe'de transfer gündemi çok hareketli! Lincoln Henrique sonrası Halil Akbunar, William Carvalho, Yan Couto...

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Fenerbahçe, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 8 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Kanarya, Jorge Jesus yönetiminde ilk transferini resmen yaptı. Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara forması giyen Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaştığını duyurdu.

23 yaşındaki orta saha, dün akşam üzeri İstanbul'a geldi.

HALİL AKBUNAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Haber Global'in haberine göre, İsmail Kartal döneminde devre arası transferi istenen ancak sonuç alınamayan Halil Akbunar için sarı-lacivertliler bir kez daha devreye girdi. Teknik direktör Jorge Jesus'u onayının alınmasıyla Başkan Ali Koç, tecrübeli kanat oyuncusu için Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'le geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştiği ve bonservis ücreti için pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

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Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Göztepe'de Halil Akbunar, oynadığı 34 maçta 5 gol att ve 7 asist kaydetti. 2012'den beri İzmir ekibinin formasını giyen ve kaptanlığını yapan Halil, toplamda ise çıktığı 310 maçta 49 gol atarke 52 asist yaptı. 2021'de ilk olarak A Milli Takım'a çağrılan 28 yaşındaki kanat forvet, milli formayla sadece 2 maça çıktı.

WILLIAM CARVALHO'DA TEK ENGEL REAL BETIS

Lincoln Henrique transferini bitiren Fenerbahçe, gözünü listedeği diğer isimlere çevirdi. Savunmanın önü için düşünülen ilk oyuncu olan William Carvalho girişimlerine hız verildi. Real Betis ile sözleşmesinde son senesine giren Portekizli yıldız ile kurulan temasların ardından prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanyol ekibinden senelik net 1.6 milyon Euro kazanıyor. Fanatik'in haberine göre Carvalho’nun, Fenerbahçe’nin bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro’luk 3 yıllık teklifine ‘Evet’ dediği belirtildi.

En fazla 6 milyon Euro

Real Betis, yapılan ilk görüşmelerde 8 milyon Euro’dan kapıyı açmıştı. YeşilBeyazlılar, bu rakamı aşağıya çekmedi. Fenerbahçe Yönetimi ise 30 yaşındaki oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Sarı-Lacivertliler’in hedefi, uzun vadeli 6 milyon Euro ya da daha kısa sürede ödenecek şekilde 5 milyon Euro’ya işi bitirmek. Bunun için de pazarlıklara önümüzdeki günlerde hız verilecek.

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Ceballos için satabilirler

Şu anda Portekiz Milli Takımı’nın kampında bulunan Carvalho, geleceğinin bir an önce netleşmesini bekliyor. Yıldız futbolcu, hemen ardından tatile çıkacak. Real Betis, Real Madrid’e 2017 yılında 16.5 milyon Euro’ya sattığı Dani Ceballos’u geri almanın hayalini kuruyor. Sportif direktör Antonio Cordon, İspanyol yıldızı çok istediklerini, ancak bu transfer için oyuncu satmaları gerektiğini açıklamıştı. Ceballos’un başka talipleri de olduğu için, Betis’in kısa sürede Carvalho konusunda son kararını vermesi bekleniyor.

ALEx KRAL TEKLİF BEKLİYOR

Fenerbahçe 'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, West Ham’ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova’ya geri döndü.

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Fenerbahçe’nin, Carvalho’nun alternatifi olarak belirlediği Kral, Milli Takım kampında bulunsa da transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Spartak’tan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gelecek teklifleri bekliyor.

SAĞ BEK MANCHESTER CITY'DEN

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın aktardığı bilgiye göre Jesus, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak geçiren Yan Couto için City yetkililerinden bilgi aldı. Couto'nun Braga'da gösterdiği performansı çok beğenen Jesus'un transferde ısrarcı olacağı kaydedildi.

Manchester City'nin Couto'dan çok şeyler beklediği belirtilen haberde, Guardiola'nın genç futbolcunun geleceğine dair kararı 20 Haziran'dan sonra karar vereceği ifade edildi.

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Manchester City teknik heyeti, Yan Couto'nun yeni sezon planlamasında yer almayacağı yolunda karar verirse, Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yapacak.

Manchester City'nin kısa bir süre önce 20 yaşına basan Yan Couto için uzun vadeli bir planı bulunuyor. The Guardian tarafından 2019 yılında dünyanın en iyi 60 genç yeteneğinden biri olarak gösterdiği futbolcu, Girona ve Braga'da kiralık olarak görev yapmıştı.

Jesus'un transfer listesinde olan 1.68 boyundaki Couto, sağ bek pozisyonunda oynuyor. Ancak; futbolcunun orta sahanın sağında da oynadığı biliniyor.

Couto'nun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Couto, 42 maçta 2928 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Yan Couto, 2019 yılında Brezilya U17 takımıyla 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Final maçında Brezilya, Meksika'yı 2-1 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Couto, 13 kez U17 Milli Takımı formasını giydi.