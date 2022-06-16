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Son dakika: Bruma resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme detayı ve Jorge Jesus sözleri...

#Fenerbahçe#Bruma#Transfer
Son dakika: Bruma resmen Fenerbahçede Sözleşme detayı ve Jorge Jesus sözleri...

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren ve ilk transferini Lincoln Henrique ile yapan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Bruma'yı PSV'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna’yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma’ya ‘Türkiye’nin en büyük spor kulübüne hoş geldin’ diyor;  Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"JORGE JESUS ÇOK İSTEDİ"

Bruma'nın transferiyle ilgili konuşan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki; "Hocamız bu transferi çok istedi. Şu an kadroda olmayan tipte bir oyuncuydu. Teknik direktörümüzle böyle bir karar aldık." dedi.

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"DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE OYNADIM, FENERBAHÇE'Yİ VE JESUS'U İYİ BİLİYORUM"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma ise şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Şu an çalışmalara başlamaya hazırım. Umarım ki ligi kazanırız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koyabiliriz. Daha önce Türkiye'de oynamıştım. Bu ligi çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum, çok büyük bir kulüp. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak için oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarılı olmak istiyoruz. Hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarlar bizim için çok önemli. Ligi şampiyon olarak tamamlamamızı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmamızı istiyorlar. Her şey mümkün. Bu hedefler için çok sıkı çalışacağız. İyi futbol oynayarak, sıkı çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çok gol atmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

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BRUMA'NIN KARİYERİ

1994 doğumlu olan Bruma, ismini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda duyurdu. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bruma, aynı transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a geldi.

Yeteneğiyle taraftarın sevgilisi olan Bruma, Portekiz Milli Takımı'na kadar yükselen Bruma beklenen yükselişi gösterip büyük bir transfer yapamadı. 2015/16 sezonunu Real Sociedad'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Bruma, 2019 yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle şu andaki takımı PSV'ye imza attı. 2020/21 sezonunu Olympiakos'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, geride kalan sezonu PSV'de geçirdi.

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Geçen sezon toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol 4 asist üretti. Galatasaray kariyerinde toplam 85 maça çıkan Bruma, 15 gol atıp 21 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Bruma#Transfer

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