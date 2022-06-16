Son Dakika: Fenerbahçe'nin son gözdesi Willian Arao! Domenec Torrent ve Jorge Jesus sözleri olay olmuştu...

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hamleleri arka arkaya geliyor.

İlk olarak Lincoln Henrique ile anlaşma sağlayan ve ardından Bruma'yı İstanbul'a getiren sarı lacivertli ekip, son olarak Flamengo forması giyen Willian Arao'yu transfer listesine ekledi.

Vole'de yer alan habere göre; Jorge Jesus, Flamengo'dan Willian Arao'yu istedi. Haberde, Fenerbahçe'nin William Carvalho ile anlaşamaması durumunda, Willian Arao için resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Domenec Torrent hakkında ne demişti?

Domenec Torrent'in eski öğrencilerinden olan Willian Arao, tecrübeli teknik adamın Brezilya dönemiyle ilgili anlattıklarıyla gündem olmuştu. Arao, Torrent'in istediklerini takıma iyi bir şekilde anlatamadığını ve sistemiyle ilgili sorunlar yaşandığını belirtmişti.

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Sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor. Ne yapmak istediğini ve talimatlarına uyulursa ne olacağını açıklayamıyor. Bunu kendisinden önce tek tek açıklayan Jorge Jesus’la arasında korkunç bir fark var. Oyuncularının önceden belirlenmiş pozisyonları savunmasını istiyor. Ama sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor."

Willian Arao kimdir?

29 yaşındaki oyuncu önlibero mevkisinde görev yapıyor. Hem tarzı hem de oyuncu profiliyle Christian Baroni'ye benzetilen Willian Arao, Sao Paulo altyapısında yetişti. Corinthians, Atletico GO ve Botafogo formaları giyen deneyimli orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2023 senesinde sona erecek.

Willian Arao'nun Flamengo kariyeri



Önlibero dışında savunmada da görev yapabilen başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Flamengo kariyerinde 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist kaydetti.

Ertuğrul Taşkıran iddiası

Öte yandan Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında Ertuğrul Taşkıran için resmi görüşmelerin başladığı öne sürüldü.