Son Dakika: Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a sitem dolu veda

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da şampiyonluğun önemli isimlerinden olan Anthony Nwakaeme, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O SÖZLER

Sevgili Trabzonspor taraftarları; Sizi bana karşı kışkırtıyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek ve ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar. Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.

ŞAMPİYONLUKTA PAYI BÜYÜK

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 maçta görev yapan Anthony Nwakaeme, 15 gol ve 11 asistle sezonu noktaladı.

Bordo mavili formayla toplamda 145 resmi müsabakada süre alan başarılı oyuncu, takımına 47 gol ve 40 asistlik katkı sağladı.

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TRABZONSPOR 1.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA VERMEDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme için yıllık 1.5 milyon Euro'nun üstüne çıkmayacaklarını söylemişti.

Ağaoğlu, "Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. Oyuncu açısında baktığımız zaman yaşı itibariyle belki de futbol kariyerinde son ya da sondan bir önceli sözleşmesi olacak. Doğal olarak da bizden mali açıdan hayatının bundan sonraki kısmını iyi yaşayabileceği bir sözleşme talep etmesi gayet doğal. Buradaki sıkıntı şu, o parayı bu kulüp ödeyebilir mi? Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI

Galatasaray'da yeni yönetimin Dursun Özbek başkanlığında transfer çalışmalarına başladığı ve forvet için arayışlarını kapsamında Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldığı iddia edilmişti. Anthony Nwakaeme ile ilgilenen bir diğer İstanbul takımının Fenerbahçe olduğu ifade edilmişti.

NWAKAEME'NİN YERİNE TREZEGUET

Transferde arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin yerine de arayışlarını sürdürüyor. Fırtına'nın Nwakaeme'nin yerine gündemine aldığı yıldız oyuncu, önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek.

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Trabzonspor'un transfer gündemine en üst sıralardan giriş yapan Trezeguet için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak menajerinin önerdiği Mısırlı kanat oyuncusu için bordo-mavililer resmi olarak devreye girmiş ve kulüpler arası temaslar başlamıştı.

Trabzonspor yönetimi bir adım daha atarak, bu görüşmeleri daha farklı bir seviyeye taşımak için 27 yaşındaki futbolcunun menajeri Christian Emile'i Türkiye'ye davet etti. Tecrübeli oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Trabzonspor'un uzun vadeli ödemek istediği bonservis bedeli için Aston Villa'ya 4 milyon Euro önereceği belirtildi.

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Geçen sezon devre arasında kiralık olarak Başakşehir'e gelen Trezeguet'nin Aston Villa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Başakşehir forması giyen Trezeguet, 13 maça çıkıp 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.