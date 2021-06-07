Son Dakika: Boluspor'dan Podolski bombası! İşte o transfer teklifi...

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefi Süper Lig olan Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginer ile 'devam' dedi ve Erginer ile 1+3 yıllık sözleşme imzalarken yönetim ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı.

Ajansspor'un haberine göre; Boluspor, Lukas Podolski'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Podolski'ye 1. Lig için yıllık 600 bin Euro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise Alman yıldıza 1.2 milyon Euro teklif yaptı.

Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'da 29'u ilk 11, 47 maçta görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

PODOLSKİ: ÇOK YAZIK

Lukas Podolski, Antalyaspor'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyalı yöneticilerine sitem etti.

Podolski, paylaşımında kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Antalyasporlu yöneticilerin kendini arayıp teşekkür etmediğinin altını çizerek “Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık.” ifadelerini kullandı.

SADECE ANTALYASPOR BONSERVİS ÖDEMEDİ

Bugüne kadar bonservisi için büyük ücretler verilen Lukas Podolski için geldiği kulübe ödeme yapmayan tek takım Antalyaspor oldu. Bayern Münih, Köln, Arsenal, Galatasaray ve Vissel Kobe 36 yaşındaki futbolcu için toplamda 40 milyon 100 bin Euro bonservis ödemesi yaparken, Inter de kiralık ücreti olarak Arsenal'e 600 bin Euro vermişti.

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