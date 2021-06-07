Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a telefon! Galatasaray ile sözleşmesi bitti ama...

Spor Arena - Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nun bozuk zemini sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ni ön eleme maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama konusunda İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.

FATİH TERİM'DEN TELEFON

Kulüple mayıs ayında sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in, görevde olmamasına karşın Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve stadyumu kullanma konusunda ricada bulunduğu öğrenildi.

'BİR MAÇ OYNAYABİLİRSİNİZ'

Tecrübeli teknik adamın "Sahamızda bakımda olacak. Şampiyonlar ligi maçlarını sizin stadyumda oynayabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna Göksel Gümüşdağ'ın "Sizin isminizi taşıyan stat. Bizim stadımız da bakımda ama elbette bir maç oynayabilirsiniz." ifadeleriyle yanıt verdiği belirtildi.

TERİM'İN SÖZLEŞMESİ BİTTİ AMA...

Galatasaray ile son 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. 67 yaşındaki teknik direktörün, takımın başında olmamasına rağmen Gümüşdağ ile gelecek sezon için görüşme yapması dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan girecek olan G.Saray ilk maçta ev sahibi olursa rakibini 20 veya 21 Temmuz’da Başakşehir’de ağırlayacak.

SEZON AÇILIŞINA YETİŞMEYECEK

Stadın tüm zeminini kaldırıp direnaj sistemi dahil olmak üzere sıfırdan bir saha ortaya çıkması adına mesai harcayan sarı kırmızılılarda bu çalışmalar sezon açılışına yetişemeyecek.

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