Son Dakika Haberi... Beşiktaş'tan transferde Santos Borre hamlesi! Aboubakar teklifi sonrası...

4 sezon formasını giydiği Arjantin ekibiyle nikah tazelemeyen oyuncunun Avrupa'ya dönme isteği olduğu ve teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Bu noktada devreye giren Beşiktaş, Borre cephesine taleplerini sordu.

25 yaşındaki forvet için oyuncunun temsilcileri 2 milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası talebinde bulundu.

Beşiktaş, Aboubakar'ın menajerine son teklifi yapmış ancak henüz yanıt alınmamıştı.

Siyah-beyazlıların Besar Gudjufi ve Salih Uçan'ın ardından kadrosuna katmak için en yoğun girişimi yaptığı üçüncü isim Kenan Karaman... Yüz yüze görüşme için İstanbul'a davet edilen milli futbolcunun menajeriyle masaya oturuldu.

Önceki görüşmelerde teklif edilen 800 bin Euro yükseltildi. 3 yıllık sözleşme ve 10 milyon TL net maaş ile revize edildi. Ayrıca bonusların da ekleneceğinin söylendiği görüşmenin ardından oyuncuyla menajerinin yapacağı değerlendirmenin yanıtı bekleniyor.(Sabah)

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