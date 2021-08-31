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GeriFutbol Son Dakika: Bir golcü transferi daha! Mevlüt Erdinç ile anlaşma sağlandı
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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Bir golcü transferi daha! Mevlüt Erdinç ile anlaşma sağlandı

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Son Dakika: Bir golcü transferi daha! Mevlüt Erdinç ile anlaşma sağlandı

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli golcü Mevlüt Erdinç, TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli golcü Mevlüt Erdinç, TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı.

Fanatik'in haberine göre; Geçen sezonu Fatih Karagümrük takımında geçiren Mevlüt Erdinç, alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı.

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Milli Takım formasını 35 kez giyen bir dönem Fenerbahçe 'de de oynayan 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçen sezon 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı.

 

Son Dakika: Bir golcü transferi daha Mevlüt Erdinç ile anlaşma sağlandı

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