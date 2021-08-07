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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2021 - 22:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'tan Steven Caulker açıklaması! Transfer...

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Son Dakika: Beşiktaş'tan Steven Caulker açıklaması! Transfer...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe'nin İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker'ın transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Kocadağ, Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği iddia edilen ve Beşiktaş'a önerildiği konuşulan Steven Caulker transferiyle ilgili son noktayı koydu.

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Kocadağ, İngiliz stoperin transferiyle ilgili olarak "Sene sonu itibarıyla serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı. Zaten şu an kontratlı Fenerbahçe'nin bir oyuncusu." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Beşiktaştan Steven Caulker açıklaması Transfer...

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