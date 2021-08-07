Son Dakika: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Teixeira açıklaması! "Prensipte anlaştık"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ın transferinde prensip anlaşmasına vardıklarını açıklarken Teixeira'nın da hafta başında İstanbul'da olacağını duyurdu.
Oyuncunun transferi konusunda A Spor'a konuşan Emre Kocadağ, "Ghezzal ve Leicester City ile prensipte anlaştık. Bugün medya Ghezzal transferi bitti diye haber geçti ama imza atılmadan bu iş bitmez. %100 bitti diyemeyiz. Son noktaları koyuyoruz." dedi.
Brezilyalı futbolcu Teixeira'da da sona gelindiğini belirten Kocadağ, "Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu." diye konuştu.
Detaylar geliyor...