Son dakika: Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 yenildikten sonra Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

TARAFTAR SERGEN YALÇIN'I İSTEDİ AMA TERCİH YABANCI

Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı Alanyaspor maçında takıma tepki gösteren taraftarlar Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi için tezahüratta bulunmuştu ancak Hasan Arat yönetiminin tercihi yabanci bir isimden yana.

Beşiktaş'ın gündeminde Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio, Stanislav Cherchesov gibi isimlerin olduğu konuşuluyordu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER SÜRPRİZİ! RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'e 1,5 yıllık resmi teklif yaptı.

NTV'den Övünç Özdem de Norveçli teknik adamla resmi görüşmelerin başladığını yazdı.

Haberin Devamı

2 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Son olarak 2018-2021 arası Mancheter United'ı çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solkjaer, İngiliz devinden sonra bir kulüp çalıştırmadı.

Manchester United'ın başında kupa kazanma başarısı gösteremeyen Solskjaer, 2010-2013 arası Molde'de Norveç şampiyonlukları yaşamıştı.