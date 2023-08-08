Son dakika: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için rekor talep! Sergen Yalçın: 50 milyon Euro az bile

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Beşiktaş’ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor... Monaco Kulübü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için tam 30 milyon Euro teklif etti ancak siyah beyazlılar bu rakamı kabul etmedi. Beşiktaş yönetimi, geçen yılın temmuz ayında Benfica’dan 6 milyon Euro’ya alınan Gedson Fernandes’in bonservis bedeli 50 milyon Euro olarak belirledi.

BENFİCA İLE ÖZEL ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Siyah beyazlıların Monaco’dan gelen teklifi reddetmesinin perde arkasında, Benfica ile yapılan anlaşma yatıyor. Beşiktaş ile Portekiz kulübü arasındaki anlaşmaya göre siyah beyazlılar, Gedson Fernandes’in satışından gelecek paranın yarısını Benfica’ya vermek zorunda. Monaco’nun önerisinin kabul edilmesi durumunda Beşiktaş’ın payına 15 milyon Euro düşeceği için teklif geri çevrildi.

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TÜRKİYE’NİN BONSERVİS REKORUNU KIRABİLİR

Gedson Fernandes kalitesindeki futbolcular için ödenen bonservis paralarını ve henüz 24 yaşında olmasını dikkate alan yönetim, satıştan elde edilecek gelirin de ancak yarısının kasaya girecek olması nedeniyle 50 milyon Euro talep ediyor. İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Gedson bu rakama satıldığı takdirde Türkiye’den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek.

TÜRKiYE’DEN YURT DIŞINA SATILAN EN PAHALI FUTBOLCULAR

1. Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20+10 milyon Euro

2. Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon Euro

3. Elvir Baljic Fenerbahçe Real Madrid 21 milyon Euro

4. Vedat Muriç Fenerbahçe Lazio 20 milyon Euro

5. Kim Min-Jae Fenerbahçe Napoli 18.05 milyon Euro

6. Yusuf Yazıcı Trabzonsor Lille 17.5 milyon Euro

7. Eljif Elmas Fenerbahçe Napoli 16.25 milyon Euro

8. Badou Ndiaye Galatasaray Stoke City 16 milyon Euro

9. Moussa Sow Fenerbahçe Al-Ahli 16 milyon Euro

10. Bruma Galatasaray RB Leipzig 15 milyon Euro

GEDSON FERNANDES iÇiN NE DEDiLER?

SERGEN YALÇIN: 50 MiLYON EURO AZ BiLE

Dünyada yetenekli futbolcu bulmak çok zor. Gedson Fernandes çok önemli bir yıldız. Benim dönemimde böyle bir oyuncum olmasını isterdim. Çok yönlü bir futbolcu. 50 milyon Euro az bile.

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MEHMET EKŞi: HERKES, ONU TAKDiR EDiYOR

Gedson Fernandes Türkiye’ye geldiği günden bu yana istikrarlı oyunuyla herkesin takdir ettiği bir futbolcu oldu. Hem defansta hem ofansta çok etkili. Bence şu anki fiyatı 100 milyon Euro.

HASAN ÖZER: ÜLKEDEKi EN iYi YABANCILARDAN

Türkiye’ye gelen en iyi yabancı futbolculardan biri. İşi bitmiş oyuncuların 100-200 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’a gittiği şu ortamda Gedson Fernandes, 50 milyon Euro’dan daha fazla edebilir.