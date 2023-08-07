Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Anderson Talisca ve Alex Oxlade-Chamberlain açıklaması: Görüntülü konuştum, özlediğini söyledi

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Yeni öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, idman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, takviye yapılacak bölgeleri ise açıkladı.

Acil olarak hücuma dönük bir orta sahanın alınması gerektiğini kaydeden Şenol Güneş, kanat ve savunmaya oyuncu almak istediklerini söyledi.

"REBİC BİREYSEL ÇALIŞMALARDA OLUMLU"

Yeni transfer Ante Rebic'in durumuyla ilgili konuşan Güneş, "İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi Bakü ile devam edeceğiz. Rakibimiz teknik, iyi bir takım. Futbol adına hem bizim için hem onlar için iyi olacak. Renk olarak renktaşız. Güzel bir sahaları vardı. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Daha heyecanlı futbolseverler göreceğiz. Bizim onlara, onların bize yabancılığı yok. Bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor. Ante Rebic bireysel çalışmalarda olumlu. Takım idmanı yapmadığı için sıkıntısı var. Bizimle çalışmalara katıldı. Kuvvet olarak eksiği vardı. Maç performansı tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Ama onun kararını 2 gün sonra vereceğim. İyi çalışıyor." dedi.

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CENK VE GHEZZAL'DA SON DURUM

Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'un sakatlıkları hakkında konuşan Güneş, "Cenk Tosun burada, bizimle birlikte çalışıyor. Ağır bir sakatlık oldu. Durumu iyi. Perşembe o da zor görünüyor. Yetişse bile risk olabilir. İkinci maç ve lig için bakacağız. Belki o zaman oynama şansı daha fazla olur. Testleri iyi. Rachid Ghezzal ile ilgili devam ediyor. Bireysel koşulara başlıyor. Cenk uzun süredir çalışıyordu. Ghezzal'ın da haftaya idmana çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ZAYNUTDİNOV ÇOK İDEAL BİR OYUNCU"

Bakhtiyor Zaynutdinov'in çok ideal bir oyuncu olduğunu söyleyen Güneş, "Bakhtiyor Zaynutdinov; sol açık, sol bek, orta saha, stoper oynayabilir. Çok ideal bir oyuncu." dedi.

"TALİSCA ÇOK ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Brezilyalı oyuncu Talisca ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Şenol Güneş, "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon Euro'dan aşağı değil. Talisca'yı almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey." diye konuştu.

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"CHAMBERLAİN İLE GÖRÜŞTÜM"

Chamberlain ile de görüştüğünü kaydeden Güneş, "Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Chamberlain ile ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Başka görüşmeler de var. Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar." açıklamasında bulundu.