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Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer bombası!

#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe
Son dakika: Beşiktaştan Fenerbahçeye transfer bombası

Süper Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kalmışken takımlar gelecek sezonun kadro hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den son dakika bir transfer haberi geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek yıldız isimle masaya oturmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray galibiyetiyle büyük moral bulan Fenerbahçe, Cumartesi günü yine taraftarlarının önünde Göztepe'yi konuk edecek. Son 8 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertli takımı, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 40 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor.

İRFAN CAN YERİNE 3 ADAY

Göztepe maçı öncesinde sarı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci yerine 3 aday var. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk olarak sol bekte Szalai veya Novak'ı kullanarak Ferdi'yi sağ öne koymayı düşünüyor. Ayrıca Arda Güler ve Dimitris Pelkas bu forma için diğer adaylar.

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KEYİFLER YERİNDE

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetimindeki çalışma, taktik ağırlıklı geçerken güneşli havada gerçekleştirilen idmanda oyuncuların da morali üst seviyedeydi.

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CYLE LARIN FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye sol kanat için öneri, ezeli rakip Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'in menajerinden geldi. Sabah'ın haberine göre sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.

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2 MİLYON EURO, İMZA PARASI, 3 YILLIK SÖZLEŞME

Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti.

Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe

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