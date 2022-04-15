Son Dakika: Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle! Vincent Aboubakar operasyonu...

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Fenerbahçe ’de Serdar Dursun son haftalarda iyi bir performans sergilese de bu sezonki en önemli sıkıntı gol yollarında yaşandı. Yönetim, yaz transfer döneminde iyi bir golcü almayı, bir numaralı hedef olarak belirledi.

Oyuncu izleme komitesinin seçtiği isimler için görüşmeler başladı. Diğer yandan da menacerler tarafından sürekli futbolcu öneriliyor. Bu önerilerden biri, yönetimin dikkatini çekti: Vincent Aboubakar...

Beşiktaş ’ta iki farklı dönemde oynayıp performansıyla büyük beğeni toplayan Kamerunlu yıldız, Suudi Arabistan’da Al- Nassr takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki golcünün takımından ayrılmak istediği ve menacerlik şirketinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği kaydedildi.

Afrika’nın kralı oldu

Sarı-Lacivertliler, birçok öneriyi geri çevirdi ancak Aboubakar ismi listeye eklendi. Yıldız futbolcunun Türk futbolunu yakından tanıması ve burada sergilediği performans ve oyun tipi, ideal bir aday olmasını sağlıyor. Ayrıca tecrübeli oyuncu, ocak-şubat ayında oynanan Afrika Uluslar Kupası’nda hem Kamerunla 3. oldu, hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı.

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Yönetim transfer için istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe, Aboubakar’ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdıktan sonra harekete geçip geçmeyeceğine karar verecek.

Conte'den Kim Min Jae'ye yeşil ışık

Fenerbahçe ’nin yıldız stoperi, bu yaz transfer döneminin yıldızı olacak gibi görünüyor. Napoli, uzun süredir takip ettiği Min-jae Kim’i son olarak Galatasaray derbisinde izlemişti. İtalyan ekibi, bu maç sonrası 25 yaşındaki savunmacıyı, takımdan ayrılmaya hazırlanan Rrahmani’nin bir numaralı alternatifi olarak belirlemişti. Kim için devreye giren son ekip Tottenham oldu. İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu Beijing Guoan’da oynadığı dönemden beri izliyor. Tottenham da Galatasaray derbisine gözlemci göndermiş ve Kim için yeni bir rapor hazırlatmıştı. Antonio Conte’ye sunulan raporda, Kim’in uzun süredir izlendiği, 3’lü savunma oynamaya alışık bir oyuncu olduğu belirtilerek iyi bir seçenek olduğu notu düşüldüğü belirtildi.

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363 milyon TL!

İtalyan menacerin de 25 yaşındaki stoper için yeşil ışık yakıp, ‘adaylarımız arasında yer alabilir’ şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi. Minjae Kim’i ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Everton’ın da yakın takibe aldığı ve sezon sonuna kadar maçlarını izleyeceği öğrenildi. Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde ‘23 milyon Euro’ya (363 milyon TL) serbest kalır’ maddesi olduğu ve yönetimin daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi.

Kim, birçok gözlemcinin yer aldığı Galatasaray derbisinde hatasız bir futbol oynamış, tam 8 atak uzaklaştırmıştı.