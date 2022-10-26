Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi bitti! Yönetimin gönlündeki tek isimle görüşmeler başladı

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Beşiktaş’ta son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından takımın öne geçtiği karşılaşmada Hatay’a mağlup olması sonrasında eleştiri oklarının hedefindeki Valerien Ismael defteri kapanıyor. Bu sezon öne geçtiği 7 karşılaşmanın 3’ünde puan kaybeden, son 6 maçın 5’inde (3B, 2M) 12 puanlık kayıp yaşayan siyah beyazlılarda Hatay deplasmanı dönüşü acil bir toplantı yapan yönetim Fransız teknik adam ile yola devam etmeme kararı aldı.

FATURAYI FUTBOLCULARA KESTİ

Hatay’da taraftarların istifa tezahüratları yaptığı 47 yaşındaki teknik adam maç sonu yenilginin faturasını oyunculara keserken, Wout Weghorst ise tercüme edilmeyen açıklamasında “Çok tahmin edilebilir, aşama aşama oynuyoruz. Tempomuz çok düşük. Yaratıcı aksiyonlardan yoksunuz” sözleriyle hocasını ve oyun anlayışını eleştirmişti. Hem saha sonuçları hem de takım ile teknik adam arasındaki kopukluk sonrası yönetim ayrılık için düğmeye bastı.

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YÖNETİMİN GÖNLÜNDE TEK İSİM VAR

Siyah beyazlılar geçen sezonun 2. yarısında 1.5+1 yıl anlaştığı Ismael ile masaya oturarak sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya varacak. Fransız teknik adama sezon sonuna kadar ücretinin yarısı olan 450 bin Euro’nun tazminat olarak ödeneceği öğrenildi. Bugün ayrılık kararının tebliğ edileceği Ismael’in yerine gelecek aday konusunda bir kişi öne çıkıyor. Mehmet Özdilek, Gerrard, Lucescu, Tamer Tuna ve Rasim Kara ismileri öne sürülse de yönetimin 1 numaralı adayının Şenol Güneş olduğu öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ: DAHA iMZA YOK KONUŞUYORUZ

Beşiktaş’ta yönetimin Valerien Ismael sonrası takımın başına geçirmeyi planladığı Şenol Güneş ile temaslar da başladı.

Dün ilk olarak A Spor’a “Bana gelen bir şey yok. Konuşuluyor, duyuyorum. Bir şey olursa duyarsınız” diyen Güneş daha sonra bir taraftarın Beşiktaş’a imza atıp atmayacağı ile ilgili sorusuna “Yok, şimdi imza atacak halimiz yok, geldik konuşmaya” diyerek görüşmeleri doğruladı.

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HATAY'DA SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Skor 2-1 olduktan sonra istifa seslerini daha da yoğunlaştıran Siyah-beyazlı taraftarlar maçın sonuna doğru 'Sergen Yalçın' diyerek tezahürat yaptı. Beşiktaş taraftarı, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında da Ismael'e tepki göstermiş ve Fransız teknik adamı istifaya davet ederek Sergen Yalçın lehine tempo tutmuştu.

İŞTE Valerien Ismael'İN BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİNDEN BU YANA YAPTIKLARI VE YAŞANAN SÜREÇ:

- Gelir gelmez kesinlikle 3-4-3 oynatacağını ve geçmişte çalıştırdığı takımları 150 maç bu sistemle oynattığını açıkladı. Lig bitinceye kadar da 3-4-3 oynattı.

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- Yeni sezon planlamasını yaparken tüm transferler 3-4-3'e göre yapıldı ve yaklaşık 45 gün sadece 3-4-3 formasyonu çalışıldı. Ancak; transferlerden sonra stoper eksikliği kendini çok net belli etti.

- Futbolla ilgili herkes, Beşiktaş'ın yeni sezonda 3-4-3 oynamasını bekleyip, tartışmalarını bunun üstüne yaparken, ligin başlamasına 6 gün kala bir anda her şeyden vazgeçip Sampdoria hazırlık maçıyla 4'lü sisteme geçiş yaptı ve bir daha 3-4-3'e dönmedi.

- Fransız teknik adamın bu çok ani karar değişikliğinde, hazırlık maçlarında oynanan futboldan hiç de memnun olmayan ve sosyal medya vasıtasıyla kendisini sürekli eleştiren taraftarların çok etkili olduğu iddiaları azımsanmayacak seviyedeydi.

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- Beşiktaş, oyun gücü olarak lige iyi başlasa da, ikinci haftada 3-0 öne geçilen ve 3-3 bitirilen Alanyaspor maçı taraftarda adeta bir patlamaya yol açtı. Bu maçta takımın 10 kişi kalması ve açıkça görülen hakem hatalarına rağmen, taraftarın tüm algısı takımın 60-65 dakika tamamen defansa çekilmesi üzerineydi ve hoca ile taraftar arasındaki ilk kopma resmen başladı.

- Beşiktaş'tan puan alan takımların oyun düşüncesi ve puan aldıktan sonraki açıklamaları hep aynı yöndeydi ve bu açıklamaların sahadaki karşı uygulamalarına bir çözüm üretemedi. Bu açıklama 'Beşiktaş'ın 60 veya 70'den sonra oyundan düşeceğini biliyorduk ve planımızı buna göre yaptık' açıklamalarıydı.

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- Oyunu yeterli seviyede okuyamaması ve yaptığı değişiklikler hep eleştiri konusu oldu. Hatayspor maçında da devrenin bitiminde Muleka'yı oyundan çıkarması, Josef'i çok fazla oyunda tutması işaret edilen yanlışlardandı.