Son Dakika: Beşiktaş'ta transfer mesaisi erken başlayacak! Ghezzal, Dorukhan, Rosier ve Atiba...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta tarihi zaferde büyük rol oynayan birçok ismin ya sözleşmesi sona eriyor ya da kiralık kontratı bitiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun ilan edildiği Göztepe mücadelesi sonrası verdiği röportajda, mevcut takımı korumak istediğini açıkça ifade ederek siyah beyazlı taraftarlara müjdeyi vermişti.

Siyah beyazlı ekipte özellikle Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Gökhan Töre'nin geleceği merak konusu haline geldi. İşte Beşiktaş ve oyuncular cephesinde son durum...

Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kilit oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek. İlerleyen yaşına rağmen Süper Lig'de 36 resmi maçta süre alan Kanadalı futbolcu, takımına 4 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı. Siyah beyazlı yönetim, kulüpte 8 yıl geçiren deneyimli yıldızın mukavelesini 1 yıl daha uzatmaya sıcak bakıyor.

Dorukhan Toköz

Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz, sözleşme bitiş tarihi sebebiyle Süper Lig ekiplerinin yakın markajında. İsmi Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan Dorukhan Toköz ile sarı lacivertlilerin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülüyor. Milli futbolcuya son olarak İspanyol temsilcisi Celta Vigo talip olmuştu. Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Dorukhan Toköz'ün maç sonu açıklamaları kafaları karıştırmıştı. Başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olmasına rağmen "Bu şampiyonluk arkadaşlıkla geldi. İnşallah birlikte daha bir sürü başarılar elde ederiz." demesi dikkatlerden kaçmamıştı. Sarı lacivertlilerin ilerleyen günlerde Dorukhan Toköz için resmi teklif yapması bekleniyor.

Vincent Aboubakar

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi, Süper Lig'de 1 resmi müsabakada daha forma giymesi durumunda otomatik olarak 1 yıl daha uzayacaktı. Mevcut kontratı kapsamında 30 maç barajını aşamayan Kamerunlu futbolcunun buna rağmen takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Aboubakar kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biri. Kontratını ben yaptım. Beşiktaş camiası benim hassasiyetimi bilir. Aboubakar, gelecek sezon bizle birlikte oynamaya devam edecek. Kontrattaki opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir" demişti. Aboubakar bu sezon ligde 26 maça 15 gol ve 5 asist sığdırmayı başardı.

Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ta geleceği en fazla merak edilen isimlerin başında gelen Rachid Ghezzal, bu sezonki 8 gol ve 17 asistlik performansıyla şampiyonlukta başrol oynadı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan ve 2020-21 sezonunu asist kralı olarak tamamlayan Cezayirli futbolcu, İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçının ardından verdiği röportajda, "Bu ekibi bozmak istemiyorum." diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

Cenk Tosun

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, geçirdiği talihsiz sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Siyah beyazlı ekibin, kiralık kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan milli golcü hakkındaki nihai kararını ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.

Valentin Rosier

Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş'ta 2020-21 sezonunda ortaya koyduğu performansla şampiyonluğun mimarlarından oldu. Siyah beyazlı ekibe 36 resmi maçta 2 gol, 7 asist katkısı sağlayan Fransız sağ bek, sözleşme bitiş tarihi olan 30 Haziran'dan sonra İstanbul'da kalabilir. Beşiktaş, yetenekli oyuncunun bonservisini alabilmek için Portekiz temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Francisco Montero

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Francisco Montero'nun kiralık sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek. İspanyol savunmacı, siyah beyazlı takımda 17 resmi müsabakaya çıktı ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Bernard Mensah

Süper Lig'de daha önce Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, sezon başında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmişti. Siyah beyazlı formayla bu sezon 35 resmi maça çıkarak 4 gol ve 1 asist kaydeden 26 yaşındaki futbolcunun kiralık kontratı 30 Haziran tarihinde sona erecek.

Gökhan Töre

Sezon başında Helenex Yeni Malatyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Gökhan Töre, Beşiktaş formasıyla bu sezon 3 gol sevinci yaşarken 1 de asist katkısı sağladı. Deneyimli oyuncunun siyah beyazlı ekiple imzaladığı sözleşmenin 1 yıl opsiyonu bulunuyor.

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