Rachid Ghezzal'ın evraklarını motorla yetiştirdiler, şampiyonlukta rol oynadılar! İşte o fotoğrafın hikayesi...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı.

BAŞROLDE RACHID GHEZZAL VAR

Siyah beyazlı ekibin elde ettiği tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri şüphesiz ki Rachid Ghezzal oldu. Cezayirli oyuncu, bu sezon süre aldığı 31 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 17 asistlike şampiyonlukta başrol oynadı.

Süper Lig’de 25 gole direkt katkı veren Ghezzal 17 asistiyle asist krallığında zirvenin sahibi oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 8 gole ulaşan Rachid Ghezzal, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu egale etti. Son 15 yılda 2010-11’de Alex de Souza ve 2012-13’te Bursaspor’da Pablo Martin Batalla, sezonu 17’şer asistle tamamlayarak asist krallığında zirvede yer almıştı.

2015/16’da Lyon’da bir sezonda 19 gollük skor katkısını geride bırakan yıldız oyuncu, 5 sezon önceki 38 maçlık periyottaki 10 gol, 9 asistlik performansını geçti. Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı takımda 10 farklı futbolcuya gol pası verdi. 28 yaşındaki oyuncu, iki kez de rakibin topu kendi kalesine göndermesine neden olan top kullandı.

EVRAKLARI KURYEYLE YETİŞTİRİLDİ

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda istediği Rachid Ghezzal'ın transferini son günde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti. Siyah beyazlı ekip, zamanla yarıştığı o anlarda trafiğe takılmamak adına 29 yaşındaki oyuncunun evraklarını motokuryeyle göndermişti.

RACHID GHEZZAL, MOTO KURYE HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde So Foot'a verdiği röportajda transferinin hikayesini böyle anlatmıştı:

"Türkiye Ligi'nde transferin kapanmasına saatler vardı ve İstanbul trafiği kabus gibiydi. Kulüp bu nedenle benim sözleşmemi bir moto kurye ile tescil ettirdi. Moto kurye ile beraber tescil bürosuna giden iki kulüp çalışanımız Türkiye'de meşhur oldu. Beşiktaş'a transferim gerçekten de dakikalar içerisinde gerçekleşti. Beşiktaş taraftarında inanılmaz bir heves, tarifi olmayan bir tutku var. Beşiktaş taraftarının biri, kulüpte kalmaya devam edersem sırtına benim dövmemi yaptıracağını söyledi. Gülüyorum ama aynı zamanda kalbimi de ısıtıyor."

RACHID GHEZZAL'IN EVRAKLARINI GÖTÜRENLER KİMLERDİ?

Beşiktaş İdari Sorumlusu Erdinç Gültekin ve Güvenlik Sorumlusu Barış Papila, Rachid Ghezzal'ın evraklarını bir motosikletle son dakikada TFF'ye yetiştirerek belki de şampiyonlukta rol oynadılar. Peki tarihi zaferin ardından ne düşünüyorlar?

OLAYIN KAHRAMANLARI KONUŞTU

Güvenlik Sorumlusu Barış Papila, Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ederek şampiyon olduğu mücadele sonrasında NTV'ye verdiği röportajda duygularını anlattı. Papila, "Çok mutluyuz. Güzel bir duygu. En büyük Beşiktaş. Çok heyecanlıyım. Kalbim duracak şekilde..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Orta Çizgi'ye de özel bir röportaj veren Barış Papila, evrakları 12 dakikada yetiştirdiklerini söyledi. Papila, "Arabayla gidecektik, sonra İstanbul trafiği... Saat 6'de yetişmesi gereken evraklar 5 buçukta bitti. Erdinç ile dedik ki, motorla gitmemiz lazım. Erdinç de ağabeyini aradı ve motoru istedi ve öylece motoru aldık. Nevzat Demir'den Levent'e belgeleri yetiştirmek için 12 buçuk dakikada gittik..." dedi.

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