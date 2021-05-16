O çocuklar büyüdü ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptı!

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Siyah beyazlı takımın kadrosunda birçok isim kariyerinde ilk kez şampiyonluk ipini göğüslerken, özellikle iki oyuncu için bu zafer çok farklı bir anlam ifade ediyordu: Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu...

Alt yaş kategorilerinden itibaren Beşiktaş forması giyen iki yakın arkadaş Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, İzmir'de elde edilen maç sonrasında sahanın ortasında birbirlerine sarılarak büyük bir sevinç yaşadılar.

MAÇTAN SONRA NE DEDİLER?

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Ersin Destanoğlu, "Çok mutluyum. Altyapıdan çıkıp şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Bunların hepsi hayaldi. Pandemi döneminde evde bunları hayal ediyorduk. Deplasmanda son maç, son dakikalarda şampiyonluk. İnşallah devamını getiririz" dedi.

Rıdvan Yılmaz ise, "Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. 12 senemi verdim bu kulübe. Çok mutluyum. Beni buraya getiren herkesin ellerinden öpüyorum. Tüm hocalarımdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

10 YILLIK ARKADAŞLAR

Çocukken Beşiktaş U14 Takımı'nda birlikte forma giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın o dönem sakatlanan Oğuzhan Özyakup'u ziyaret ettikleri güne dair ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu.

İLK GOLÜNDE DUYGUSAL ANLAR

Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'de 7-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Golün ardından alt takımlardan 10 yıllık arkadaşı Ersin Destanoğlu'nun kalesinden koşup kucakladığı genç oyuncu duygusal anlar yaşamıştı.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda da duygu dolu anlar yaşayan Rıdvan Yılmaz, şunları söylemişti:

"Çok mutluyum. Bunlar paha biçilemez şeyler. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'ta, hayalini kurduğum A takımda gol atmak müthiş bir his. Gözlerim doldu gol attığım için. İnşallah daha nicelerini atarım. Ersin benim 10 yıllık arkadaşım. Her zaman onunla birlikteyim. Onun başarısı benim başarım. Gol attığım için gözlerim doldu."