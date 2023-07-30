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Son dakika: Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’ten Davy Klaassen'e veto, Demarai Gray'e onay

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Transfer
Son dakika: Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’ten Davy Klaassene veto, Demarai Graye onay
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:00

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’ten, menajerler tarafından önerilen Ajax’ın kaptanına veto geldi. Ajax’ın 2.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği yıldız oyuncu için siyah beyazlı yöneticiler teknik direktör Şenol Güneş’in fikrini sordu. “Çok iyi bir oyuncu ancak sistemimize uygun değil. Burada verimli olamaz” yanıtını veren deneyimli teknik adam Everton’ın Jamaikalı oyuncusu Demarai Gray’i istedi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a menajerler tarafından önerilen ve maliyeti da yüksek olmayan Davy Klaassen teknik heyetten veto yedi...

Beşiktaş yönetimi. Ajax’ın 30 yaşındaki oyuncusu için Hollanda ekibi ile temasa geçerek nabız yokladı. Hollanda ekibinin yöneticileri kaptanları için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Bunun üzerine yöneticiler teknik direktör Şenol Güneş’le temasa geçerek “Böyle bir oyuncu önerildi, geçmişteki performansı malum, maliyeti de uygun, siz ne dersiniz?” diye sordu.

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GRAY İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Güneş’in yöneticilere “Klaassen’in kalitesi tartışılmaz, gerçekten çok iyi bir oyuncu ancak sistemimize uygun değil. Burada verimli olamaz. Sırf Transfer etmiş olmamak için oyuncu almayalım” dediği öğrenildi.

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Güneş’in yöneticilere öncelikle bir kanat alınması istediği öğrenilirken deneyimli çalıştırıcının gönlündeki ismin Everton’dan Demarai Gray olduğu belirtildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Jamaikalı oyuncu için Everton’a kiralama teklifiyle gidileceği gelen haberler arasında.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Transfer

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