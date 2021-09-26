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Son Dakika: Beşiktaş'ta artan sakatlıkların sebebi belli oldu! Yönetim ve teknik heyet...

#Beşiktaş#Sakatlık#Süper Lig
Son Dakika: Beşiktaşta artan sakatlıkların sebebi belli oldu Yönetim ve teknik heyet...

Son dakika haberi... Son haftalarda oynadığı maçlarda birçok oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybeden Beşiktaş'ta yaşanan bu krizin sebebi bulundu. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, konuyu çözüme kavuşturmak için bir araya gelecek.

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Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçlarda neredeyse takımın yarısını sakatlıklara kurban veren Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet yaşanan bu krizin nedenini buldu.

Son oynanan Altay maçına eksiklerle çıkan Beşiktaş, aynı maçın ardından Pjanic, Atiba, Salih Uçan ve Oğuzhan'ı da kaybetti.

Son dakika: Beşiktaşta orta saha ve defansta büyük kriz

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Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar sonrası Vodafone Park'ın zemini sorgulanırken yönetimle çim firması arasında toplantılar devam ediyor. Firmanın zemini milli arada düzelteceğini taahhüt ettiği belirtildi.

YÖNETİM TEKNİK HEYETLE BİR ARAYA GELİYOR

Çok sayıda sakatlığın tek sebebi zemin olarak görülmüyor ancak Beşiktaş'ın sadece stadında değil tesislerinde de aynı problem yaşanıyor.

Siyah beyazlıların antrenmanlarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma sahalarında yeterli düzeyde bir zemin olmadığı, bu konuda da şikâyetlerin bulunduğu ifade edildi. Yönetimin teknik heyetle bir araya gelerek son durumu değerlendireceği ve sakatlıklara yönelik bilimsel çalışma yapılacağı kaydedildi.

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#Beşiktaş#Sakatlık#Süper Lig