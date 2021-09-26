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Son dakika: Beşiktaş'ta orta saha ve defansta büyük kriz!

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaşta orta saha ve defansta büyük kriz

Kartal’da 11 futbolcu kesin olarak forma giymeyecek ancak Batshuayi ve Kenan oynayabilecek durumda. Batshuayi ve Kenan oynayabilir. Ancak Teixeira ve Larin’in görev yapamayacak olması Sergen Yalçın’ın canını sıktı. Orta saha ve savunmada da sıkıntılar var. Welinton, Vida, N’Koudou, Pjanic, Mehmet ve Salih, Ajax maçına yetişemeyecek.

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Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın başı sakatlıklarla dertte... Son oynanan Altay maçında kadroya A takımdan sadece 15 isim çıkarabilen siyah beyazlı ekipte, teknik heyet yedek kulübesini genç takımdan üç isimle takviye etmek zorunda kalmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi üstüne takımın yıldız ismi Pjanic’in de sakatlanarak henüz 32. dakikada çıkmak zorunda kalması Şampiyonlar Ligi’nde hafta içi oynanacak Ajax karşılaşması öncesi moralleri bozdu.

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TAKIMDA ADALE SORUNU OLMAYAN YOK GİBİ!

Sakatlıkların bir kısmının rakiplerin sert darbeleri nedeniyle oluştuğu, takımda adale sorunu yaşamayan neredeyse kimse kalmadığı belirtilirken teknik direktör Sergen Yalçın sağlık ekibinden kapsamlı rapor istedi. Sağlık ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın’a maçın oynanacağı salı gününe kadar, Batshuayi ve Kenan Karaman’ın olmayabilecek duruma geleceğini bildirdi. Ancak diğer isimlerinden gelen kötü haberler Sergen Yalçın’ın canını sıktı

YAŞANAN SAKATLIKLARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

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Lig maçlarını her zaman ön sıraya koyduğunu, Avrupa karşılaşmalarının ekstra yük getirdiğini her fırsatta dile getiren teknik direktör Sergen Yalçın bir yandan da bu kadar çok sakatlık olmasının nedenlerini kurmaylarıyla birlikte araştırıyor. Kulüpte üzerinde en çok durulan ihtimal, planlanan Slovakya ve İspanya kamplarının bu ülkelerdeki pandemi tedbirleri ve bu bağlı getirilen yasaklar nedeniyle yapılamaması. Bu nedenle Beşiktaş istediği gibi bir kamp gerçekleştirememişti.

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MONTERO'NUN TESTİ POZİTİF

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk puan ve puanlarını Ajax karşısında almak isteyen Beşiktaş’ta takımla çalışmalara başlayan Batshuayi ve Kenan’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Salih ve Oğuzhan’ın da oynamasının olasılık dahilinde olduğu gelen haberler arasında. Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Welinton, Necip Uysal ve Teixeira için sağlık ekibi çok umutlu konuşmazken Covid olan Montero ile 10 gün daha oynamamaları kesinleşen Atiba Hutchinson ve Miralem Pjanic sahaya çıkamayacak.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig