Son dakika: Beşiktaş'ta 48 milyon TL’lik Dele Alli problemi! Veda için şart koştu

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Beşiktaş’ta beklentilerin çok uzağında kalan ve son 3 maçta kadroya dahi alınmayan Dele Alli’ye yönetim formül arıyor. 2.2 milyon Euro garanti ücret ve 10 bin Euro maç başı ücret karşılığında sözleşme imzalanan Dele Alli ise ayrılmak için sezon sonuna kadar olan alacağının ödenmesini aksi takdirde kontratı bitene kadar antrenmanlara çıkmaya devam edeceğini yönetime iletti.

15 RESMi MAÇA ÇIKTI

Şu ana kadar 13’ü ligde 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 15 resmi maça çıkan Alli 150 bin Euro almaya hak kazandı. Mevcut şartlarda geri kalan maçlarda hiç oynamasa dahi yönetimin 26 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 350 bin Euro yani yaklaşık 47.9 milyon TL ödemesi gerekiyor.