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TFF, A Milli Takım'daki ayrılığı duyurdu! Bayern Münih'e gitti

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Bayern Münih#Michael Rechner
TFF, A Milli Takımdaki ayrılığı duyurdu Bayern Münihe gitti
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 19:26

TFF, Bayern Münih ile anlaşan kaleci antrenörü Michael Rechner'in A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Alman kaleci antrenörü Michael Rechner'in Bayern Münih ile anlaştığını ve Milli Takım'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Millî Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz.

A Millî Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz.

Rechner'in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım'da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir."

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Michael Rechner

TFF, A Milli Takımdaki ayrılığı duyurdu Bayern Münihe gitti

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#A Milli Takım#Bayern Münih#Michael Rechner

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