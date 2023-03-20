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Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı

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#Adebayor#Togo#Futbol
Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 22:45

Bir dönem Spor Toto Süper Lig’de de forma giyen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

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Kariyerinde Arsenal, Monaco, Real Madrid, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerde forma giyerek yıldızlaşan daha sonra kariyerine Türkiye’de devam eden Emmanuel Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı. Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ve Kayserispor’da forma giyen Adebayor, son olarak ülkesinin AC Semassi takımında ter döktü. Başarılı forvet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerim inanılmaz bir yolculuktu. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkü ederin. Her şey için çok minnettar hissediyorum” sözlerine yer verdi.
Emmanuel Adebayor, kariyerinde 593 maça çıkarken, 207 gole imza attı.

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#Adebayor#Togo#Futbol

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