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Son dakika: Beşiktaş'ın aklı fikri Abdülkerim’de | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaşın aklı fikri Abdülkerim’de | Transfer haberi
İsmail ER

Beşiktaş’ın Türkiye sınırları içinde kadrosuna katmak istediği sadece 1 futbolcu var. Vida’nın ayrılması Serdar’ın takımda düşünülmemesi sonrasında kadrosunu yerli bir stoper ile takviye etmek isteyen siyah beyazlılar, Konyalı savunmacıyı almak istiyor. Kartal’ın Abdülkerim’in şartlarını sorması bekleniyor.

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Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren futbolcular tek tek takıma veda ederken 2022-23 planlaması için çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Ljajic, Douglas, Lens, N’Sakala, Vida, Oğuzhan, Serdar, Mehmet Topal, Gökhan Töre ile devam etmeme kararı alan siyah beyazlıların Türkiye’den kadrosuna katmayı istediği tek futbolcu var; Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı.

YABANCI SINIRI ÖNEMLi ETKEN 

Vida’nın vedası Serdar Saatçı ile ayrılık kararının alınmasının ardından transferde öncelikli olarak forvet ile birlikte stoper bölgesine takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Konya ile başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki futbolcuyu istiyor. Yabancı sayısının azaltılacak olması da Abdülkerim’i tercihinde rol oynuyor. Transferdeki en büyük engel ise 2025’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Konya Teknik Direktörü İlhan Palut’un bırakmak istememesi.

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BATSHUAYi, BEŞiKTAŞ’A VEDA ETTi

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi sözleşmesinin sona vermesinin ardından kulübe veda etti. Belçikalı futbolcu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Böyle bir tutkuyu hiç görmemiştim. Beni bu ülkeye ve bu kulübe aşık ettiniz. Beşiktaş için her zaman en iyisini diliyorum. Bu sezon çok zor, uzun ve sinir bozucu oldu. Bu forma için elimden geleni yaptım ama olması gereken kadar gol atamamak çok zordu.” Öte yandan Medipol Başakşehir’e kiralık olarak giden Salih Uçan, Beşiktaş’a geri döndü.

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

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