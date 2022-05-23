Son dakika: Konyaspor Bruno Paz transferini açıkladı! Pereira'nın listesindeydi, Beşiktaş maçını izlemişti...

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Fenerbahçe'de sezon başında görev yapan teknik direktör Vitor Pereira'nın Transfer listesinde yer alan Bruno Paz'ıjn yeni takımı Konyaspor oldu.

İttifak Holding Konyaspor'dan yapılan açıklamada; "İttifak Holding Konyaspor’umuz, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Süleyman Oğuz katıldı. Sporting Lizbon alt yapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Bruno Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı." ifadeleri kullanıldı.

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BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Vitor Pereira'nı transfer listesinde olan Bruno Paz, önceki gün Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan sezonun son hafta maçını Vodafone Park'ta tribünden izlemişti. Portekizli futbolcunun ismi Beşiktaş ile de anılıyordu.