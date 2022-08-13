Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'a Juan Mata önerisi! Transfer kararı Ismael'de...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Juan Mata
Son dakika: Beşiktaşa Juan Mata önerisi Transfer kararı Ismaelde...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 10:20

Beşiktaş'ta transfer gündemi tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Orta sahaya fırsat transferi arayan Siyah-beyazlı kulübe dünyaca ünlü yıldız Juan Mata'nın önerildiği iddia edildi. Kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan İspanyol futbolcunun ismi Valerien Ismael'e bildirildi...

Haberin Devamı

Süper Lig ’de bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran Siyah- Beyazlılar, transfere ara vermiyor... Gedson Fernandes’le başlayan maratonda; Romain Saiss, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku gibi futbolcuları kadrosuna kazandıran Kartal, dönemin bitimine yaklaşık 3 haftalık bir dönem kalması sonrasında ikinci bir atak başlattı. Bu doğrultuda; savunma, orta saha ve kanat hatları için girişimlerini sürdüren yönetime, İspanya’dan sürpriz bir öneri geldi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşta Valerien Ismael için varsa yoksa Nadiem AmiriSon dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Valerien Ismael için varsa yoksa Nadiem AmiriHaberi görüntüle

Fanatik'in haberine göre 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numara Juan Mata, Siyah-Beyazlılar’a teklif edildi. Kariyerinde daha önce Valencia ve Chelsea gibi kulüplerin de formasını giyen İspanyol 10 numara, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde zafer sevinci yaşamıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hemen harekete geçen idareciler, oyuncuyu teknik direktör Valerien Ismael’e sundu. Fransız teknik adamdan gelecek yanıtın ardından Siyah- Beyazlılar, Mata konusunda girişimlere başlayacak.

Haberin Devamı

Başta MLS olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler alan Mata'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Nadiem Amiri'de bekleyiş sürüyor

Afganistan asıllı Alman orta saha oyuncusu için kulübü Bayer Leverkusen’e satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Beşiktaş , Bundesliga ekibinin vereceği kararı bekliyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in takıma kazandırılmasını istediği 1,80’lik 25 yaşındaki futbolcunun, kulübünün ikna edilmesi halinde Kartal olmaya hazır olduğu ifade edildi. Amiri, geçen sezon İtalyan ekibi Genoa’da kiralık olarak forma giymişti.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Jorge Jesus bir tek Szalai’den vazgeçemediFenerbahçe'de Jorge Jesus bir tek Szalai’den vazgeçemediHaberi görüntüle

Fassnacht'a kapsamlı test

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Christian Fassnacht’ı kadrosuna katmak istiyor. İsviçreli yıldız için kulübüyle görüşmeler devam ederken, 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Beşiktaş Yönetimi’ni tedbirli olmaya itti. Sezona 4 maçta 2 gol ve 1 asistle başlayan Fassnacht için Beşiktaş, Valerien Ismael’in çok istediği futbolcuya dizindeki sakatlık sebebiyle kapsamlı bir test yapmayı planlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Juan Mata

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys